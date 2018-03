Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani vincitrice? Per Maurizio Costanzo: "Ha un'arma vincente, ecco quale"

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Francesca Cipriani possibile vincitrice? Tra malori e attacchi di panico, la showgirl è tra le più vere: parola di Maurizio Costanzo!

11 marzo 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

Uno dei percorsi più altalenanti e tormentati di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2018 è sicuramente quello di Francesca Cipriani. Determinata, solare, simpatica, ma anche molto fragile, la prorompente showgirl ha vissuto molti momenti di difficoltà i Honduras e più di un malore. Dalla crisi di panico sull'elicottero, allo svenimento in spiaggia i primi giorni, allo sfogo tra le lacrime per il bullismo subito da piccola e, ultimo, al malore accusato durante la prova del mejor hanno messo in evidenza una ragazza piena di fragilità. Un personaggio da scoprire che, dietro la maschera di "svampita" nasconde in realtà un animo profondo, da scoprire giorno dopo giorno. A crederlo sono anche tanti telespettatori, convinti che Francesca Cipriani possa essere la vincitrice di questa edizione dell'Isola dei Famosi.

FRANCESCA CIPRIANI E CANNA-GATE: PARLA MAURIZIO COSTANZO

A pensarlo è anche Maurizio Costanzo che parla dell'Isola dei Famosi 2018, del canna-gate e di Francesca Cipriani nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. "Al di là delle responsabilità che verranno accertate e che non possono essere ignorate in relazione alla vicenda droga - esordisce Costanzo - il personaggio di Francesca Cipriani sta venendo fuori in modo positivo. Il malore iniziale che aveva allontanato la ex pupa ne ha messo in luce una fragilità in cui molti telespettatori si sono immedesimati". Il noto conduttore poi aggiunge: "Le sue uscite esagerate sono diventate un'arma vincente come le insidie di un reality come quello di Canale 5. E sono sicuro che al ritorno dall'Honduras - che vinca o meno - troveremo una Francesca diversa, più matura e consapevole di sé".

© Riproduzione Riservata.