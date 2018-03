Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi: una vita rovinata e 130mila euro buttati via (11 marzo)

Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 11 marzo: Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani presentano nuovi servizi e nuove inchieste.

11 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 4 marzo, in prima serata su Italia 1. Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani conducono un nuovo appuntamento con lo show più irreverente della televisione italiana. Quali servizi saranno trasmessi nel corso della serata? Le Iene torneranno ad occuparsi delle elezioni politiche dopo il voto del 4 marzo e il servizio di Filippo Roma sul voto degli italiani all’estero? Come ogni settimana, i vari inviati delle Iene racconteranno al pubblico di Italia 1 inchieste e spaccati della triste realtà italiana e non solo. In attesa di scoprire tutti i servizi della serata, sul sito ufficiale del programma di Davide Parenti, è stata pubblicata l’intervista realizzata ad Antonio Fulco, 31 anni, ricercatore universitario in Biologia, volontario nella comunità Missione di Speranza e Carità che ha fondato Biagio Conte. “Ero arrivato da non credente, per studiare, dalla Basilicata a Palermo. Qui avevo già iniziato un percorso di conversione. Un giorno, volevo donare dei vestiti ai poveri e nella Chiesa sotto casa mi dissero di darli a Biagio Conte. Non lo conoscevo: fu così che scoprii le comunità, che non ho più lasciato” – racconta Antonio Fulco alle Iene a cui ha poi spiegato in cosa consiste l’aiuto che viene offerto ai bisognosi – “Si parte dai bisogni essenziali: mangiare e dormire. Poi possono vestirsi, lavarsi e ricevere cure dai nostri medici volontari. Ma non ci fermiamo qui. Cerchiamo di occuparci di ogni aspetto della vita. La società ti ha emarginato? Noi diciamo: ‘ti vogliamo bene e ti stiamo vicino’. Restituiamo l’affetto della famiglia che spesso, per vari motivi, manca. Accompagniamo e assistiamo i malati in ospedale e offriamo pure una consulenza giuridica con avvocati volontari. L’idea è: Non importa cosa hai fatto in passato, ci interessi oggi”. Cliccate qui per leggere tutto.

LA STORIA DI IVAN BROZOVIC

Le Iene si sono occupate della storia di Ivan Brozovic, un uomo serbo di 48 anno che, dopo aver trascorso un anno e 5 mesi di carcere, è stato assolto e risarcito con 130.000 euro dalla III Corte d’appello di Milano. Nel 2012, l’uomo era stato arrestato in Slovenia per traffico internazionale di droga. Subito estradato in Italia, finisce in carcere. Dopo 17 mesi in prigione, però, viene assolto e riconosciuto innocente. La sua unica colpa era di chiamarsi come un trafficante di hashish croato, tuttora latitante. Le Iene, per raccontare la storia di Ivan Brozovic hanno incontrato l’avvocato Ivano Chiesa. “Tutta questa vicenda è capitata, secondo me, per colpa della superficialità, della mancanza di approfondimento e della mancanza di attenzione, perché non c’è altra spiegazione” – ha dichiarato il legale che ha dichiarato come l’ordinanza non fu neanche tradotta nella lingua d’origine di Brozovic – “Finalmente, una volta tradotta l’ordinanza, Ivan ci ha detto che avevano sbagliato persona”. L’avvocato dell’uomo aveva cercato di evidenziare l’errore facendo notare la mancanza di due documenti negli atti processuali: “Il giudice di primo grado ha fatto un enorme errore: per superare il problema dei passaporti che non coincidevano, ha detto che a riscontro c’erano quei documenti che in verità mancavano. È un errore di un certo peso, e i magistrati che sbagliano dovrebbero pagare”. L’assoluzione è arrivata solo quando la difesa si è presentata davanti alla Corte d’Appello di Milano che gli ha riconosciuto anche un risarcimento economico. Cliccate qui per vedere il servizio.

