Loretta Goggi/ Fabio Fazio mi ha censurato e pensare che l'ho scoperto io... (Ieri e Oggi)

Loretta Goggi questa sera sarà ospite di Ieri e Oggi, talk show in seconda serata condotto da Carlo Conti. Appuntamento alle 23.55 su Rai Tre.

11 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Loretta Goggi (Instagram)

Loretta Goggi sarà ospite questa sera di Carlo Conti a "Ieri e Oggi", il noto talk show in onda su Rai Tre che ripercorre le carriere dei personaggi più interessanti del panorama televisivo italiano. Loretta Goggi, che avrà la possibilità di raccontarsi in una lunga intervista, esplorando i suoi più grandi successi. Cantante, attrice e conduttrice televisiva, la carriera di Loretta Goggi non conosce limiti: negli ultimi anni infatti, è una presenza fissa nel cast di "Tale e quale Show", programma ideato e condotto proprio da Carlo Conti dove assolve con successo il ruolo di membro della giuria. Fra le diverse collaborazioni degli ultimi anni, ricordiamo in particolare quella che l'ha vista nel ruolo di protagonista nella fiction di Rai Uno dal titolo "Sorelle", dove ha recitato con successo al fianco di Anna Valle e Ana Caterina Morariu.

LA POLEMICA CON FABIO FAZIO E L'AMICIZIA CON CHRISTIAN DE SICA

Qualche mese fa, in occasione della conferenza stampa dell'ultima edizione di "Tale e Quale Show", Loretta Goggi ha detto la sua sulle Reti Rai, senza nascondere il suo risentimento di fronte al ruolo spesso marginale che la rete le riserva. "Io pilastro della Rai? Non lo sono. Fazio ha fatto uno spot per il lancio di Che tempo che fa su Rai1 con tutti gli ospiti. Io ci sono andata ospite, ma nel promo non ci sono. Ho una mia professionalità, che mi viene riconosciuta, ma evidentemente non sono né una icona, né un pilastro della Rai", ha infatti ammesso la diva a TvBlog, senza nascondere la sua delusione nei confronti del conduttore di "Che tempo che fa": "Di Fazio mi dispiace, sì. Perché è una persona che io ho scoperto nel 1983 in Loretta Goggi in quiz. (...) E mi dispiace perché nello spot ci ho visto veramente tutti; devono aver faticato a togliermi". Parole di affetto, invece, per l'amico Christian De Sica, con il quale ha condiviso il bancone della giuria nell'ultima edizione di Tale e Quale Show: "Con Christian parlo di tutto e mi diverto tanto: non ha filtri, dice quello che pensa ed è un vero signore", si legge infatti su Tv Sorrisi e Canzoni.

CANTANTE, ATTRICE, DOPPIATRICE

Classe 1950, Loretta Goggi è un'attrice, cantante, showgirl, ballerina e doppiatrice italiana. Ospite di Carlo Conti a "Ieri e Oggi", questa sera sarà lei a ripercorrere tutta la sua straordinaria carriera, che ha avuto inizio con il suo ruolo ne "La Freccia Nera" nella stagione d'oro degli sceneggiati Rai. L'enfant prodige ha conquistato successivamente numerosi successi proprio grazie alla sua versatilità, che l'ha vista trionfare sia nel mondo della tv che in quello della musica e del doppiaggio: la sua voce, che ha contribuito a portare al successo il brano "Maledetta primavera" nel 1981 e tanti altre canzoni, è infatti anche quella di Titti, il famoso personaggio protagonista del celebre cartone animato di "Gatto Silvestro". Nella sua straordinaria carriera Loretta Goggi vanta inoltre un altro primato: nel 1986 è stata la prima donna a condurre ufficialmente il prestigioso Festival di Sanremo.

