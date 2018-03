Lory Del Santo, il figlio Conor ed Eric Clapton/ Oggi nuove foto del bimbo morto tragicamente (Domenica Live)

Lory Del Santo, il figlio Conor ed Eric Clapton: oggi nuove foto del bimbo morto tragicamente a Domenica Live. Le ultime notizie sul dramma vissuto dalla showgirl e l'ex compagno

11 marzo 2018 Silvana Palazzo

Lory Del Santo, il figlio Conor ed Eric Clapton

Lory Del Santo torna a Domenica Live e a parlare di Conor, il figlio nato dalla sua relazione con Eric Clapton e morto tragicamente ventisette anni fa. La showgirl non ama affrontare questo drammatico argomento, ma negli ultimi tempi ha trovato la forza per parlarne. Lo stesso artista britannico lo ha fatto nel documentario “Life in 12 bars”. Lory Del Santo oggi nello studio di Barbara d'Urso porterà altre nuove immagini riguardanti Conor. Il ricordo è ancora straziante per lei: quel bambino tanto amato, quattro anni e mezzo, morì precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo a New York. Il piccolo Conor, biondo e bellissimo era con la mamma e un amico quel 20 marzo 1991. La cameriera stava pulendo la finestra della camera del bambino, che invece giocava in un'altra stanza. Tutto accade in un attimo: Conor viene perso di vista, raggiunge la sua stanza dove la finestra è ancora aperta e fa un volo di cento metri nel vuoto. Quando successe Lory Del Santo ed Eric Clapton non stavano già più insieme, ma lui era a New York e quindi quando apprese la notizia si precipitò da lei. «Conor è stato la prima è cosa che mi sia successa nella vita a toccarmi nel profondo, a dirmi che era ora di crescere, questa cosa non potevo rovinarla. È stata una cosa inaspettata come se il bambino stesse cercando dei genitori. Lui è stupendo, meraviglioso», disse Clapton all'epoca.

LORY DEL SANTO E IL FIGLIO MORTO: LA TRAGEDIA

Lory Del Santo non poteva essere più felice quando seppe di aspettare Conor. Non le importava nulla, né della casa né dei soldi. La showgirl ne ha parlato la settimana scorsa a Domenica Live dall'amica Barbara d'Urso. «non sono rimasta incinta a caso, mi ha accompagnato lui dal medico per farmi togliere la protezione per avere un figlio», ha precisato però la showgirl. E in quell'occasione ha anche affrontato il delicato tema della rottura con Eric Clapton: «Mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto anche soffrire, lui era instabile e avevo paura di sbagliare stavo attenta a come mi comportavo. Era pieno di emozioni ma non sapeva come gestire tutto quanto». Quando si parla di Conor però le lacrime scendono da sole: «Il padre stava per arrivare, dovevano andare al parco. Se fosse stata colpa mia non ce l’avrei fatta a superare questa tragedia. Lui era lì e la sua reazione è stata sedersi e stare in silenzio». Clicca qui per il video racconto di Lory Del Santo.

