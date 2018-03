NADIA TOFFA/ Le Iene, dal tumore alla "brescianità": “L'accento mi torna solo se mi arrabbio”

Nadia Toffa, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno

11 marzo 2018 - agg. 11 marzo 2018, 16.33 Silvana Palazzo

Una Iena che si è fatta Leonessa: potremmo parlare in questi termini di Nadia Toffa, che non ha perso il sorriso dopo la battaglia con il tumore. E non ha perso neppure il posto a Le Iene, anche se per qualche settimana si è dovuta comprensibilmente assentare. Stasera tornerà dietro il bancone per la nuova puntata domenicale, ieri invece è stata a Brescia per ritirare un premio speciale, assegnato dal museo di vicolo San Faustino. Ben prima che si sentisse male e le venisse diagnosticato il tumore, la 39enne bresciana si era già piazzata in testa alle votazioni. «Va ole bé», dice in dialetto bresciano, non proprio perfetto perché lo ha un po' perso per la lontananza. Nella serata di ieri c'è stato spazio anche per scherzare su questo, oltre che sulla città: «Ero in auto con mia madre, siamo arrivati in cinque minuti e poi si trova parcheggio. Brescia è ordinata e pulita, ci torno sempre volentieri. E poi mi piace l'accento bresciano e sono dispiaciuta di averlo perso, mi torna solo se mi arrabbio». Lasciata Brescia, è tornata ad occuparsi de Le Iene. E infatti è apparsa già in “tenuta da lavoro” nel suo ultimo post su Instagram (clicca qui per vederlo).

NADIA TOFFA, LA IENA TORNA A PARLARE DEL TUMORE A BRESCIA

Nadia Toffa è tornata a casa per qualche ora, prima di condurre la nuova puntata de Le Iene. La giornalista è stata a Brescia, la sua città natale, dove è stata premiata ieri come personaggio dell'anno del concorso indetto dal Museo nazionale della fotografia. Un riconoscimento tutt'altro che scontato per lei: «È un grande orgoglio, non si è mai profeti in patria». Luisa Bondoni del Cinefotoclub ha invece risposto alle insinuazioni di chi ha collegato il premio alla recente malattia della giornalista delle Iene. «È stata in testa sin dall'apertura delle votazioni, ad ottobre». Polemiche che Nadia Toffa ha ignorato: «Succedono tante cose nella vita, ognuno viene messo a dura prova, non è che si premiano le persone per questo», riporta Il Giorno. In ogni caso è stata chiarita la motivazione del riconoscimento, che è stato consegnato a Nadia Toffa per la sua «carica di simpatia, l'energia dimostrata». In sala con lei anche i genitori Maurizio e Margherita. «Brescia è casa mia, mi piace tornare. Non c'è traffico, si parcheggia bene, si mangia bene».

“NON BISOGNA MAI GIUDICARE IL DOLORE DEGLI ALTRI”

Sorridente e combattiva, Nadia Toffa è tornata a parlare del tumore a Brescia in occasione della sua premiazione come personaggio locale dell'anno. «Io prendo la mia vita così e da bresciana combatto le mie battaglie a viso aperto», ha dichiarato la Iena. Poi, come riportato dal Giornale di Brescia, ha spiegato perché è uscita allo scoperto svelando di aver lottato contro il tumore: «Mi sono sentita di lanciare quel messaggio di energia e forza perché io sono fatta così. Ci ho pensato bene perché rispetto chi vive le cose diversamente. Ho avuto molti messaggi da “addetti ai lavori” che hanno apprezzato il mio approccio, il dolore fisico è da rispettare certo, ma non c’è nulla di cui vergognarsi. E non si giudica mai il dolore degli altri». Il suo coraggio è anche una delle ragioni per le quali Nadia Toffa è stata premiata. E la giornalista coglie l'occasione per invitare le donne a mostrarlo: «Non è facile: mobbing, discriminazioni sul lavoro e licenziamenti. Sono orgogliosa che le donne si sentano ben rappresentate da me. Penso ci sia bisogno che alle donne venga dato ciò che spetta loro. Secondo me siamo pronte anche per ruoli di rilievo, anche in politica».

