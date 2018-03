Non è l'arena/ Anticipazioni 11 marzo: Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi da Massimo Giletti

Non è l'arena torna in onca oggi, domenica 11 marzo, alle 20.35 su La7: i possibili scenari elettorali, Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi ospiti di Massimo Giletti.

11 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti - Non è l'arena

Non è l’arena, dopo la staffetta con Enrico Mentana per lo speciale dedicato alle elezioni politiche, torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su La7 con la consueta programmazione. Ad una settimana dal voto, Massimo Giletti commenta i risultati elettorali e i possibili scenari di governo. Cosa accadrà all’Italia che si è divisa in due con il voto? Gli italiani hanno scelto il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord che intende andare al Governo con la coalizione di centro-destra. Nessuno dei partiti vincenti ha la maggioranza per dare vita ad un Governo stabile. Gli scenari sono diversi. Matteo Salvini, leader della Lega Nod ha già annunciato che non intende stringere alleanze con altri partiti che non siano quelli della coalizione del centro-destra. Il Movimento 5 stelle, da parte sua, è pronto a governare essendo il partito scelto dagli Italiani. Il primo appuntamento importante sarà quello del 23 marzo quando le due camere si riuniranno per eleggere i presidenti. Massimo Giletti farà il punto della situazione con i suoi ospiti.

NON E’ L’ARENA, GLI OSPITI DELL’11 MARZO

Ospiti della puntata odierna di Non è l’arena saranno diversi esponenti politici. Massimo Giletti parlerà delle conseguenze del voto con Michele Emiliano (PD), Rosario Crocetta (PD), Massimiliano Fedriga (Lega), Alessandra Moretti (PD), Daniela Santanchè (FdI), lo scrittore Mauro Corona, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e i giornalisti David Parenzo, Luca Telese e Luisella Costamagna. Come ogni settimana, Massimo Giletti darà vita a due interviste faccia a faccia di cui saranno protagonisti l’ex velina Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, oggi mamma e moglie e Rocco Siffredi, l’attore italiano più noto del cinema a luci rosse. Il programma potrà essere seguito sia in diretta su La7 che, in streaming, sul sito http://www.la7.it/nonelarena. Il pubblico, inoltre, può partecipare attivamente alla puntata commentando su Facebook e su Twitter.

