Oroscopo classifica settimanale Paolo Fox/ Dal 12-18 marzo: chi sale e chi scende? I segni al top

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale dal 12 al 18 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al top per Leone, Ariete, Scorpione e Sagittario.

Paolo Fox

L'Oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di stelle. L'astrologo ci ha donato le sue previsioni grazie alla rubrica storica sul settimanale DiPiù, in cui ha assegnato ben cinque stelle ai segni di Ariete, Leone, Scorpione e Sagittario. I nati dell'Ariete infatti possono finalmente andare avanti dopo un periodo di forte crisi. Merito di Venere, che è entrata nel segno dell'Ariete e dona positività. Le coppie che hanno vissuto una crisi farebbero meglio a chiudere definitivamente le porte ad una discussione recente, per puntare tutto su un progetto comune. Novità in arrivo invece sul fronte Lavoro, grazie a Mercurio in combinazione positiva con la Luna. I nati del Leone invece dovranno fare delle scelte significative entro maggio. Alcune relazioni che hanno affrontato delle difficoltà in precedenza, potrebbero incontrare uqalche ostacolo in più. I nati del segno che si trovano in coppia possono aprire le porte ai sentimenti, ma meglio prestare attenzione ai legami con lo Scorpione e con il Leone, con cui potrebbero nascere delle polemiche. I sigle dello Scorpione possono vivere un momento significativo in Amore, dove Venere permette di agire in totale libertà. Meglio quindi non rinchiudersi in casa. Le coppie invece potrebbero fare un passo significativo, se si tratta di relazioni importanti. Novità per chi vuole un figlio o fare un acquisto. Freno a mano invece sulle spese, per una settimana di forza e riconoscimenti sul Lavoro. I nati del Sagittario possono finalmente mettersi alle spalle le brutte relazioni passate. Alcuni potrebbero ritrovarsi infatti delusi di alcuni rapporti appena conclusi, mentre sono aperti all'Amore i Sagittario in coppia. Alcuni nati del segno potrebbero inoltre trovare la forza di fare una proposta importante al partner grazie alle influenze di Mercurio e Venere. Buona la settimana per i progetti lavorativi, alcune conferme in arrivo.

NOVITA' IN AMORE PER VERGINE, ACQUARIO E PESCI

L'Oroscopo di Paolo Fox assegna quattro stelle ai nati di Vergine, Acquario e Pesci. L'astrologo ha rivelato le sue previsioni grazie al settimanale Dipiù, annunciando i cambiamenti in corso nel Cielo dei nati del segno. Alcuni conflitti potrebbero essere vissuti dalla Vergine, legati ad aspetti pratici. Le giornate comunque saranno fortunate per chi potrà vivere un nuovo incontro. Diffidenza anche nelle coppie, dove si potrà vivere un aumento della sicurezza personale. Chi ha un progetto in comune in corso o lo prevede, potrà ottenere di più. Chi ha un lavoro a tempo determinato potrà inoltre avere dei risvolti positivi sul Lavoro, anche se bisogna fare attenzione alle spese. I nati dell'Acquario potrebbero incontrare qualcuno di speciale in questi giorni. Molti sono infatti più disponibili nei confronti dell'amore, grazie a Venere in buon aspetto e Luna nel segno. Venere è anche dalla parte delle coppie, mentre chi ha chiuso una storia d'amore di recente potrebbe vivere una nuova relazione molto presto. Entro il mese di maggio qualcuno dovrà fare delle scelte importanti sul Lavoro, ma i cambiamenti dovranno tenere conto delle spese e delle entrate. I nati dei Pesci possono ottenere qualcosa di più rispetto all'ultimo mese. Sopratutto i single, che si sentono rinnovati nei sentimenti. Qualcuno però vive ancora una doppia relazione e dovrà fare una scelta. I Pesci che sono in coppia invece potrebbero ottenere dei vantaggi grazie agli ultimi strascichi di Venere, che donerà serenità anche alle coppie più storiche. In miglioramento anche il Lavoro, dove ci sarà più libertà d'azione e si potranno avanzare anche delle richieste.

TORO E GEMELLI, COSA RIVELANO LE STELLE?

Stelle e cambiamenti: gli ingredienti segreti dell'Oroscopo di Paolo Fox, che anche questa settimana ha premiato gli appassionati delle stelle con le sue previsioni. Tre stelle fortunate per i segni di Toro e Gemelli, per via di alcune crisi recenti che hanno compromesso diverse situazioni. In particolare, i nati del Toro potrebbero essere convinti che le persone che hanno attorno non siano degne di fiducia. Indecisioni per i single del segno, che sembrano proprio voler tenere distante l'Amore. Chi ha una relazione in ballo potrebbe fare una scelta entro la fine di questa settimana. La passione è invece ottima per le coppie del segno, anche se le difficoltà economiche continuano ad essere presenti. Bisogna governare le emozioni più negative, soprattutto per i rapporti con Gemelli, Vergine e Pesci. Da evitare le discussioni su burocrazia e contratti anche per il Lavoro: meglio stare attenti anche alle parole. L'amore è pieno di dubbi per i Gemelli, che cercano di capire se vogliono vivere una relazione oppure no. Alcuni stanno affrontando un periodo di riflessione, ma potrebbero verificarsi comunque nuovi incontri. Le coppie in crisi possono ritrovare la serenità di un tempo, anche se potrebbero esserci delle difficoltà attorno alle giornate di giovedì e venerdì. E' un periodo in cui i Gemelli sono stanchi anche sul Lavoro, dove potrebbero verificarsi delle tensioni. Niente di quanto comunque è accaduto l'anno scorso, con buone prospettive per i progetti bloccati da tempo.

I SEGNI FLOP DELLA SETTIMANA: CANCRO, BILANCIA E CAPRICORNO

Paolo Fox ed il suo Oroscopo ci parlano grazie alla rubrica che il celebre astrologo ha sul settimanale Dipiù da tempo immemore. Questa settimana, il celebre osservatore delle Stelle ha assegnato due palline fortunate ai segni di Cancro, Bilancia e Capricorno, i tre più sfortunati dello Zodiaco. I nati del Cancro si potranno comunque dedicare all'Amore, anche se potrebbero guardare il tutto con eccessiva severità. Alcuni nati del segno vivono infatti un periodo di forte riflessione. Tensioni in aumento anche fra le coppie, soprattutto verso il fine settimana. Allontanarsi da guai e problemi potrebbe essere positivo, giusto per non lasciarsi sfuggire qualche parola di troppo. Attenzione invece al Lavoro, dove alcuni collaboratori potrebbero non essere d'accordo con le vostre idee. I nati della Bilancia vivranno adesso il periodo più difficile di tutto l'anno per quanto riguarda l'Amore. Alcuni devono infatti fare una scelta, anche nel caso di legami recenti. Attenzione quindi ai rapporti nati da poco, che potrebbero dover subire una verifica. Problemi in corso anche nella coppia, per via di tensioni avvenute nei mesi precedenti. Le relazioni più forti hanno meno preoccupazioni, ma comunque la Bilancia è sempre più intollerante. Il Lavoro incontra invece il vantaggio delle Stelle, soprattutto per chi si prepara ad un trasferimento. Difficoltà anche per i nati del Capricorno, che dovranno combattere il proprio mutismo. Adottare la strategia del silenzio non potrà che complicare e cose ed anche le coppie più forti potrebbero vivere qualche piccola discussione. Soprattutto nel caso in cui le liti prevedano un terno incomodo. In salita invece i contatti professionali, anche se alcuni nati del segno stanno cercando di capire quali errori potrebbero aver commesso in passato. Una discussione in arrivo per via di alcuni contrasti con chi sminuisce il lavoro del Capricorno.

© Riproduzione Riservata.