RITA DALLA CHIESA/ "Sono single e mi va bene così, poi si vedrà..." (S’è fatta notte)

11 marzo 2018 Bruno Zampetti

La puntata di S’è fatta notte di oggi vedrà tra i suoi ospiti Rita Dalla Chiesa, che sta per tornare in televisione con un nuovo programma al fianco proprio di Maurizio Costanzo, dal titolo “Ieri oggi italiani”. In un’intervista a Nuovo, ha raccontato che la trasmissione ha l’obiettivo di parlare delle eccellenze italiane. “Siamo un Paese che ne ha molte, eppure spesso ce lo dimentichiamo. Ci sarà spazio per parlare di cinema, teatro, cibo, televisione”, ha detto. Inoltre, non ha nascosto una certa emozione nel ritornare a lavorare in televisione dopo tanto tempo, specialmente in compagnia di Maurizio Costanzo, che le ha fatto molti complimenti che l’hanno non poco lusingata. La prima puntata di “Ieri oggi italiani” andrà in onda su Rete 4 lunedì 19 marzo in seconda serata.

RITA DALLA CHIESA, IL RAPPORTO CON FABRIZIO FRIZZI

Nella stessa intervista, Rita Dalla Chiesa ha raccontato di sentirsi quasi tutti i giorni con il suo ex marito Fabrizio Frizzi. Inoltre, ha detto che chiama spesso anche la sua compagna Carlotta e considera entrambi membri della sua famiglia. Quanto alla sua vita privata, ha raccontato a Vero di avere “una vita piena d’amore. Non faccio vita mondana in giro per Roma, ma mi riunisco a casa con i miei amici, la maggior parte dei quali sono professionisti che nulla hanno che vedere con il mondo dello spettacolo. Si sta insieme, si mangia una pasta, patate e lenticchie e si fanno le due di notte a chiacchierare e a confrontarsi su tanti temi. Se arriva il grande amore ben venga, se non succede, va bene lo stesso”. Dunque sembrerebbe che al momento la conduttrice sia single.

LA CARRIERA DI RITA DALLA CHIESA

Nata nel 1947, Rita Dalla Chiesa è la figlia del Generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982. Ha esordito in televisione nel 1983 con la trasmissione “Vediamoci sul due”. L’anno dopo conduce “Pane e marmellata” con Fabrizio Frizzi, con cui inizia una relazione che culmina nel matrimonio nel 1992. La sua trasmissione senza dubbio più famosa è Forum, che inizia a condurre nel 1988 fino al 1997. Mediaset decide di richiamarla alla guida del programma nel 2003. Dieci anni dopo però decide di lasciare l’azienda passando a La 7, dove di fatto però non conduce alcun programma. Nel 2015 ha co-condotto con Fabrizio Frizzi “La posta del cuore” su Rai 1. Nel 2016 è uscito il suo libro per bambini, scritto con Marina Fiordaliso, dal titolo “Il cacciatore di stelle”. Ha una figlia, Giulia Cirese, che ha perso il marito, Massimo Santoro, alla fine dello scorso anno.

