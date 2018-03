ROBERTO FARNESI E LUCYA BELCASTRO/ “Fidanzata 24 anni più giovane? In Italia questo è tabù” (Domenica In)

Roberto Farnesi, Domenica In: l'attore pisano sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma in onda su Rai 1 condotto da Cristina Parodi.

11 marzo 2018 Fabio Morasca

Roberto Farnesi a Domenica In (Web)

Roberto Farnesi sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 che andrà in onda oggi, domenica 11 marzo 2018, condotto da Cristina Parodi. Il pubblico televisivo, negli ultimi tempi, ha visto l'attore pisano nella fiction andata in onda su Canale 5 nel 2017, Solo per amore - Destini incrociati. In varie interviste, invece, Roberto Farnesi ha parlato della sua fidanzata, Lucya Belcastro, 25enne laureata in lingue e impiegata in un'azienda. L'attore ha affrontato in più occasioni l'argomento riguardante la notevole differenza d'età con la sua compagna: tra lui e la sua fidanzata, infatti, ci sono circa 24 anni di differenza. Intervistato dal settimanale F, ad esempio, Roberto Farnesi ha dichiarato che sono in troppi, ormai, a fargli notare questo dettaglio. Ecco quali furono le dichiarazioni rilasciate all'epoca: "Me lo fanno notare in troppi. Fingiamo di essere una società evoluta che accetta, giustamente, le unioni tra gay e poi ci scandalizziamo se in una coppia c’è una grande differenza di età. E succede solo con me".

ROBERTO FARNESI E IL LAVORO DI ATTORE

Nel 2017, Roberto Farnesi ha lavorato anche nella quarta stagione di Le tre rose di Eva, fiction sempre in onda su Canale 5. In un'altra intervista concessa a Famiglia Cristiana, l'attore toscano ha parlato del mestiere d'attore, soffermandosi soprattutto su un lato negativo: "Il lavoro sì, come dicevo il set mi piace moltissimo anche se è stressante, comunque non quanto andare in fabbrica alle sei di mattina. Non immaginavo lo stress fuori dal set: il lavoro dell’attore è molto precario e oggi si guadagna meglio che con un mestiere ordinario, ma meno che in passato". Tra poco più di un anno, Roberto Farnesi supererà il giro di boa dei 50 anni. Provando a fare un bilancio della sua vita privata e professionale, Roberto Farnesi, sempre in occasione di quell'intervista, affermò sinceramente di non essere ancora del tutto appagato: "Nell’immagine, mi vedo più giovanile di come a vent’anni vedevo uno della mia età di ora: mi sarei immaginato un aspetto più maturo. Andando alla sostanza: non appagato, né nel privato né dal punto di vista professionale".

ROBERTO FARNESI E LA DIFFERENZA D'ETA' CON LA SUA FIDANZATA

Una delle ultime interviste televisive rilasciate da Roberto Farnesi riguarda un altro programma in onda sulla reti Rai, nella fattispecie, Sabato Italiano, trasmissione condotta da Eleonora Daniele, in onda su Rai 1. Anche in quel caso, l'argomento di conversazione principale fu la storia d'amore dell'attore con la compagna Lucya. In quell'occasione, sempre parlando della differenza d'età, l'attore rilasciò le seguenti dichiarazioni: "Le critiche mi fanno sorridere. Credo sia imprinting: anche mio padre aveva 25 anni più di mia madre, si innamorò della figlia di un suo collega. Mi lascia perplesso l'interesse della gente verso questa cosa, ormai siamo emancipati. Sono tanti i miei colleghi che hanno fidanzate più giovani, da Stefano Accorsi a Michele Placido, Eros Ramazzotti, Corrado Passera. Però ce l'hanno sempre con me e mi rinfacciano questa cosa. Perché?". Lucya Belcastro è originaria della Toscana, esattamente come Roberto Farnesi. L'attore l'ha conosciuta tramite amici in comune e, da tempo, la coppia ha scelto di andare a convivere.

