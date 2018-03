Ronn Moss a Domenica Live / Ridge di Beautiful, mossa della d’Urso “contro” Don Diamont a Ballando?

Ronn Moss ospite a Domenica Live, Ridge di Beautiful: contromossa di Barbara d’Urso “contro” Don Diamont, attuale concorrente della 13esima edizione di Ballando con le Stelle?

11 marzo 2018 Valentina Gambino

Ronn Moss, ospite di Barbara d'Urso

Ronn Moss sarà ospite questo pomeriggio della Domenica Live di Barbara d'Urso. La mossa della ruspante conduttrice napoletana, per molti potrebbe essere frutto di una bella frecciatina a Milly Carlucci visto che, la conduttrice ospita a Ballando con le stelle Don Diamont, il celebre Bill Spencer di Beautiful. Proprio Moss, anni addietro è stato nel cast del talento show di Rai1 e la stessa cosa era capitata a Katherine Kelly Lang, la Brooke della soap opera americana. Ieri sera l'attore, ha dimostrato di avere una grande attitudine per la danza, cosa che invece non si è potuta dire per i suoi colleghi che durante le loro esibizioni, si portavano a casa sempre risultati peggiori. Staremo a vedere cosa accadrà nel salotto del dì di festa della nostra Barbarella Nazionale che, come sempre, sarà in grado di regalarci interviste ad hoc, piene di sorprese esclusive e momenti emozionanti, tra lettere, videomessaggi shock e ospiti in studio pronti ad intervenire.

Ronn Moss, la rinascita dopo Beautiful

Ronn Moss è conosciuto per il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful. Gli estimatori però, sanno bene che l'attore è anche un musicista. Il 66enne ha interpretato il ruolo dell'affascinante stilista, dal 1987 al 2012 e, durante una recente intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin ha svelato: "So che è terribile da dire, ma Beautiful non mi manca per niente. È come se fossi stato in una relazione per 25 anni e le avessi dedicato tutto il mio tempo. È come se fossi stato rinchiuso in una piccola stanza per 25 anni. Ma, ad un certo punto, la mia vita voleva andare in un’altra direzione”. L'addio doveva avvenire anche alcuni anni prima: “È stata una mia libera scelta, dietro non c’è nessun litigio con la produzione. Sono molto più felice che in passato. La mia vita è rinata.”. Attualmente l’attore ha altri progetti per la testa: “Spero di poter fare presto una tournée in Europa con la mia band e fare tappa anche in Italia, perché ho sempre voluto che gli italiani mi conoscessero anche come cantante. Inoltre, la mia nuova sfida è il cinema e capire se la gente mi accetterà con un altro ruolo diverso da quello di Ridge”. Staremo a vedere cosa racconterà questo pomeriggio, ospite di Barbara d’Urso durante Domenica Live.

