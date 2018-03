SABRINA MISSERI E COSIMA SERRANO/ Delitto di Avetrana, colpevoli o innocenti? (Storie Maledette)

Sabrina Misseri e Cosima Serrano rompono per la prima volta il silenzio, ad otto anni dal delitto di Avetrana e dalla morte di Sarah Scazzi: la loro versione a Storie Maledette.

Sabrina Misseri - Storie Maledette

Sabrina Misseri e Cosima Serrano, madre e figlia unite da un destino ed un passato significative. Entrambe accusate di aver ucciso la cugina e nipote Sarah Scazzi, le due donne hanno sempre sottolineato di essere innocenti e ad oggi sono rinchiuse nel carcere di Taranto, dopo la condanna all'ergastolo. Tre figure distinte, tre personalità complesse che quel 26 agosto 2010 si ritroveranno a condividere una tragedia e che presto la cronaca italiana, così come la pubblica opinione, riconoscerà come il delitto di Avetrana. Franca Leosini e Storie Maledette indagheranno i caratteri di Sabrina Misseri e Cosima Serrano nella puntata di questa sera, domenica 11 marzo 2018. La conduttrice e giornalista approfondirà i diversi punti d'ombra dell'oscura vicenda, scegliendo di intervistare madre e figlia in sedi separati. Il tutto per evitare che si influenzino a vicenda. Nella storia di Sarah Scazzi, nella sua morte e nella sua vita, va considerata inoltre un'altra figura che entrerà di diritto nelle indagini degli inquirenti e più volte protagonista di confessioni e successive ritrattazioni. Si tratta di Michele Misseri, conosciuto dall'opinione pubblica come "lo zio Michele" e padre di Sabrina Misseri, marito di Sabrina Serrano. Una figura quasi a margine del delitto di Avetrana eppure "motore immobile della vicenda", spiega la Leosini durante la presentazione della puntata.

IL MOVENTE E L'ESECUZIONE: DUBBI SUL DELITTO DI AVETRANA

L'omicidio di Sarah Scazzi e l'intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano impegneranno Storie Maledette per ben due puntate. Tanto è intricato il caso, molteplici sono le sue versioni, che è impossibile fare altrimenti per arrivare alla verità o ad una delle tante. La conduttrice Franca Leosini, sottolinea l'Ansa, è sicura che i dettagli siano importanti e che "la verità storica e quella processuale non sempre coincidono". Atti alla mano, Sabrina e Cosima avranno modo di parlare di quanto avvenuto quel giorno, ore e ore ancora avvolte nel mistero e che secondo l'accusa sarebbero state impiegate dalla due donne per nascondere le proprie tracce. Sabrina Misseri è stata sempre individuata come "astuta e fredda pianificatrice, sottolinea Il Quotidiano, ed al tempo stesso come la causa scatenante del delitto di Avetrana, per via di quell'amore per il cuoco del paese, Ivano Russo, che non voleva condividere con nessuno.

Nemmeno con la cugina Sarah Scazzi, che vedeva in quella ragazza più grande un modello da emulare ed infine da cui tenersi distante. Cosima Serrano è stata invece identificata come la manipolatrice della famiglia, in grado di controllare la famiglia e persino quei tristi eventi. Al momento del delitto di Sarah, in quella casa in cui si è consumata la vita della ragazzina, erano presenti solo Cosima e Sabrina. Per questo il tribunale ha giudicato madre e figlia come le uniche responsabili del suo omicidio.

MICHELE MISSERI VERSO UN NUOVO PROCESSO: DIFFAMAZIONE CONTRO ROBERTA BRUZZONE

Anche se il processo per il delitto di Sarah Scazzi si è ormai concluso con la condanna all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, Michele Misseri dovrà rispondere ancora di alcune accuse che lo riguardano da vicino. Diversi anni fa, avrebbe infatti calunniato il suo difensore, l'avvocato Daniele Galoppa, e la criminologa Roberta Bruzzone. Durante una puntata de L'Arena, l'uomo ha infatti affermato di essere stato costretto ad incolpare Sabrina dell'omicidio della ragazzina e non è il solo attualmente a doversi presentare di fronte ai giudici. Come sottolinea Il Giornale, l'avvocato Fabrizio Gallo e l'assessore della Regione Liguria Ilaria Cavo, all'epoca giornalista Mediaset, sono stati accusati di diffamazione. La colpa della Cavo in particolare riguarderebbe la sua responsabilità nell'aver dato risonanza in tv alla versione di Michele Misseri. L'udienza è prevista per il prossimo 4 aprile, mentre il 13 giugno verrà già annunciata la sentenza.Cosima e Sabrina intanto sperano in una revisione del processo, rivela il Quotidiano di Puglia, un'eventualità a cui starebbero già lavorando con i rispettivi avvocati.

© Riproduzione Riservata.