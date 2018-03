Sandra Milo/ Oggi compie 85 anni: i successi e gli amori, "ma Fellini è stato l'unico" (Domenica Live)

Sandra Milo, la grande diva del ciname italiano compie oggi 85 anni: i festeggiamenti nello studio di Domenica Live. Gli amori e i successi, ma anche le sue delusioni.

11 marzo 2018 Emanuela Longo

Sandra Milo

La grande Sandra Milo compie oggi 85 anni e per l'occasione l'attrice ha deciso di festeggiare nello studio di Domenica Live, insieme a Barbara d'Urso ed al suo pubblico. La sua età non ha per nulla scalfito l'energia e quella determinazione che l'hanno sempre contraddistinta. Solo pochi giorni fa, in occasione della festa della donna, è stata incoronata dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, Protagonista e migliore attrice dell’anno tra i documentari sul Cinema. Un titolo senza dubbio importante ma che racchiude tutta la sua immensa carriera che le ha permesso di essere uno dei personaggi più amati non solo in ambito cinematografico ma anche televisivo. L'infaticabile diva è sempre stata accompagnata dall'etichetta di "bomba sexy", del resto anche i suoi amori hanno caratterizzato una sfera molto importante della sua vita: nel 1948 sposò Cesare Rodighiero: "Durò ventun giorni, avevo 15 anni", ha raccontato di recente in una intervista al Corriere. Poi ci fu la convivenza di 11 anni con Moris Ergas, da cui ebbe Debora: "Avevamo chiesto l’annullamento delle mie prime nozze, ma arrivò quando ci eravamo già lasciati". Seguì il matrimonio in Comune con Ottavio De Lollis, padre di Ciro e Azzurra. Poi nel 1990 le nuove nozze con il cubano Jorge Ordoñez sul quale ancora oggi non sa dire con certezza se fosse o meno un matrimonio finto. "Era vero nel senso che ci siamo sposati davanti a un ufficiale, ma lì oggi ti sposi e domani divorzi. Successe il finimondo. Mike Bongiorno aveva offerto 200 milioni a questo colonnello cubano per presentarsi con la moglie e dire che era tutto finto, ma da Cuba non lo fecero partire", ha raccontato. Tra i tanti uomini che ha amato, anche Bettino Craxi: "Sì, ma l’amore amore è stato solo uno: Federico (Fellini, ndr). Ancora oggi ci parlo come se fosse qua", dice.

SANDRA MILO, L’IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE? “VOLGARE”

Sandra Milo da oltre un anno è impegnata nel tour con lo spettacolo 100 mq. E' del tutto instancabile la Sandrocchia nazionale che soprattutto nell'ultimo periodo ha rilasciato diverse interviste, alla vigilia dei suoi 85 anni. Se oggi ricorda con grande entusiasmo il suo passato artistico e le sue relazioni, una cosa sembra proprio non tollerare: l'imitazione di Virginia Raffaele. "Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore", ha commentato al Corriere. Le due non si sono mai chiarite ed anzi la Milo ha spiegato: "Comunque ho trovato l’imitazione volgare, ma non sono io che l’ho fatta e non sono responsabile delle azioni altrui". Da Barbara d'Urso commenterà ancora questa parentesi non piacevole? Sicuramente ricorderà il giorno più bello della sua vita, ovvero la nascita della figlia Debora: "Persi tanto sangue e lanciarono un appello alla radio. Un operaio che stava tornando a casa lo sentì: non l’ho mai potuto ringraziare", ha rivelato. Nonostante la sua età, Sandra pensa già al suo futuro professionale: "D’estate farò le televendite con Ciro", dice con lo stesso entusiasmo di sempre.

