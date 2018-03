Storie Maledette/ Anticipazioni 11 marzo: interviste esclusive a Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Storie Maledette torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre: Franceca Leosini intervista in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

11 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Franca Leosini - Storie Maledette

“Storie Maledette”, il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre. La nuova stagione, composta da tre prime serate, parte con le interviste esclusive realizzata a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. Le due donne stanno scontando la pena nel carcere di Taranto e, per la prima volta, raccontano la verità ai microfoni di Franca Leosini che le ha incontrate separatamente per evitare che l’una potesse influenzare l’altra. La storia di Sarah Scazzi e la verità di Sabrina Misseri e Cosima Serrano verranno raccontate in due puntate la prima parte in onda domenica 11 e la seconda domenica 18 marzo. Franca Leosini darà così voce alle protagoniste di una storia che ha diviso l’opinione pubblica negli ultimi anni. Il fine di Storie Maledette è raccontare e capire cosa accade nella testa delle persone che si ritrovano a vivere una situazione drammatica.

STORIE MALEDETTE, FRANCA LEOSINI SI RACCONTA

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, Franca Leosini, prima d’incontrare Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ha studiato 10mila pagine di pratiche processuali. Dopo aver incontrato le due donne separatamente, la giornalista ha creato una sceneggiatura in cui interagiscono con la testimonianza di chi ha vissuto da vicino la vicenda. “E' stato molto difficile non soltanto studiare gli atti, ma anche ricostruire la storia, vederne i risvolti, con luci e ombre, perché è una vicenda particolarmente complessa per la molteplicità e la poliedricità dei personaggi. C'è Sarah, questa creatura sottile come un gambo di sedano, con i capelli biondi come spighe di grano, che a un certo punto scompare. Ci sono Sabrina e Cosima, ma c'è anche Michele Misseri, una figura terza ma anche il motore mobile della vicenda, che parla un linguaggio tutto suo, il misserese. E poi c'è Ivano, trascinato in una storia in cui non ha responsabilità ma ha un ruolo da protagonista. E poi la madre di Sarah”, racconta la Leosini come si legge sulla Gazzetta del mezzogiorno. Due puntate delicate, dunque, quelle di Storie Maledette per raccontare la storia di Sarah Scazzi sotto un altro punto di vista.

