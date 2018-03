UN POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE/ Su Italia 1 il film con James Belushi (oggi, 11 marzo 2018)

Un poliziotto a quattro zampe, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 11 marzo 2018. Nel cast: James Belushi e Mel Harris, alla regia Rod Daniel. La trama del film nel dettaglio.

11 marzo 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di italia 1

NEL CAST JAMES BELUSHI

Un poliziotto a quattro zampe, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 11 marzo 2018. Una pellicola poliziesca a tratti comica che è stata diretta da Rod Daniel e racconta la bizzarra e divertente storia di una coppia improbabile di poliziotti, formata dall'agente Lee e dal suo fede amico e collega Jerry Lee, un astuto e irriverente pastore tedesco. A vestire i panni dell'agente Michael Dooley è l'attore americano James Belushi, affiancato sul set da Mel Harris, Kevin Tighe, Ed O'Neill, Koton, James Handy, Daniel Davis e Cotter Smith. Il film ha riscosso un discreto successo tanto da spingere i produttori a produrre ben due sequel. Tra gli sceneggiatori di Un poliziotto a quattro zampe, troviamo anche Steven Seagal, uno degli attori americani più amati a livello internazionale e famoso per la lunga serie di film action a cui ha preso parte nella sua carriera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Michael Dooley è un burbero e poco loquace agente di polizia che, a causa dei suoi atteggiamenti decisamente non ortodossi, risulta poco gradito ai suoi colleghi. Nonostante ciò è uno degli agenti più in gamba del distretto. La sua nuova missione ha per oggetto la cattura di un pericoloso trafficante di stupefacenti che ha intenzione di cogliere in flagrante. Per farlo necessita di prove tangibili, estremamente difficili da trovare. Tenta così un ultima carta, affidandosi al fiuto inesauribile di un cane che possa guidarlo verso il carico di droga del criminale che intende catturare. L'unico cane disponibile è un pastore tedesco, ex poliziotto e ormai in là con gli anni. Michael, messo alle strette, accetta di portare con se Jerry Lee, l'unico cane disponibile per lui. La convivenza tra i due sarà tutt'altro che pacifica, con Jerry che cercherà di invadere anche gli spazi domestici di Michael. Nel frattempo le indagini dei due sembrano portare i primi frutti, mentre Lyman (il trafficante su cui Miachel sta indagando) fa sequestrare la compagna del poliziotto, Tracey, sperando così di far desistere la polizia sul proseguire le indagini a suo carico.

© Riproduzione Riservata.