Uomini e Donne/ Gianni Sperti sorprende il pubblico: Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...

11 marzo 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

Non è ancora riuscita a trovare l'amore Anna Tedesco che, nello studio di Uomini e Donne, ha di recente conosciuto Valter. Anche con lui però non è andata a finire per il meglio e, come altri, il cavaliere ha incolpato la rigidità della dama, che non sembra volersi impegnare a livello sentimentale. È così che la Tedesco è finita nel mirino, di nuovo, delle critiche e dei sospetti di Gianni Sperti, sempre più convinto che in verità la dama sia innamorata di Giorgio Manetti. Sul web, d'altronde, i messaggi della dama sottolineano un velo di tristezza, malinconia. Come l'ultimo: "A volte nell'aprire gli occhi senti dentro al cuore una fitta e un gran senso di schifo. Ci sarà un tempo, quello delle parole. Parole che romperanno il silenzio." Che la teoria di Gianni Sperti corrisponda alla realtà?

IL "CAMBIAMENTO" DI GIANNI SPERTI: IL WEB APPROVA!

D'altronde non in pochi hanno notato un cambiamento nel comportamento di Gianni Sperti nei confronti di Giorgio Manetti, probabilmente nato proprio dal sospetto che il cavaliere menta sul rapporto con Anna Tedesco. L'opinionista di Uomini e Donne ha iniziato a palesare le sue perplessità, sottolineandole più volte in studio. Perplessità non solo dovute dal rapporto con Anna ma anche dal fatto che in realtà Giorgio potrebbe essere interessato soprattutto alla notorietà più che al trovare l'amore. "Gianni ha ragione, è un bravissimo opinionista dice quello che vediamo anche noi tra Anna e Giorgio c'è qualcosa di più di un'amicizia" si legge tra i commenti dei telespettatori, che paragonano anche il comportamento di Sperti a quello di Tina Cipollari che, a sua differenza, sarebbe incoerente e sempre accusatorio con Gemma.

© Riproduzione Riservata.