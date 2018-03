Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastrioanni? L'allarme di Lorenzo Riccardi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum cambia idea e torna ad uscire con Nicolò Brigante. Lorenzo Riccardi preoccupato da Luigi Mastroianni

11 marzo 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Sara e Luigi

Aveva deciso che, d'ora in poi, sarebbe stata in studio in attesa della scelta ma non sarebbe più uscita con lui; pare però che Virginia Stablum non abbia mantenuto la promessa. La corteggiatrice di Uomini e Donne e il tronista Nicolò Brigante sono infatti stati avvistati insieme in esterna e proprio a un passo da quella che potrebbe essere la scelta. A confermarlo una segnalazione fatta al portale NewsUeD, con la quale si scopre che il tronista è andato da Virginia: “…Oggi Nicolò il tronista era a Verona con la redazione. Ho scattato una foto con lui ma la redazione mi ha chiesto di non pubblicarla. Era vicino all’università che frequenta Virginia. Si sono fatti un giro in centro…”. Nicolò ha quindi deciso di fare una sorpresa alla Stablum, con l'intento anche di sciogliere le tensioni createsi nelle ultime puntate per il ritorno a tutti gli effetti come corteggiatrice, di Marta Pasqualato.

SARA E LUIGI SEMPRE PIU' VICINI: LORENZO PREOCCUPATO

Ma non è l'unico avvistamento riguardante i protagonisti di Uomini e Donne. Anche Lorenzo Riccardi è stato nuovamente avvistato da alcune fan di Uomini e Donne che hanno anche scoperto un importante dettaglio. Il corteggiatore è stato avvistato al centro commerciale Bicocca a Milano e alcune spettatrici di Uomini e Donne hanno avuto modo, come svela il portale NewsUeD, di scambiare qualche parola con lui, scoprendo che Lorenzo ha in effetti un forte timore di non essere la scelta di Sara Affi Fella. Pare infatti che la tronista sia davvero molto vicina e presa da Luigi Mastroianni, ecco perchè Lorenzo, che ha chiarito di essere lì solo per lei, teme che non sarà la scelta. Sarà questo quindi il finale del suo trono?

