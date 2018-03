Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino/ Protagonisti del film “Una festa esagerata” (Che tempo che fa)

11 marzo 2018 Bruno Zampetti

Tosca D'Aquino

VINCENZO SALEMME E TOSCA D’AQUINO IN “UNA FESTA ESAGERATA”

Vincenzo Salemme è stato spesso ospite di Che tempo che fa e oggi torna, insieme all’attrice Tosca D’Aquino, per parlare del suo nuovo film “Una festa esagerata”, che uscirà il 22 marzo al cinema. Si tratta di una rielaborazione di una commedia teatrale scritta dallo stesso Salemme e in cui recita anche la D’Aquino. Tra l’atro continua a essere in scena nei teatri italiani. Quindi per il pubblico che l’ha già vista sarà l’occasione di vedere la commedia trasposta su grande schermo, mentre per tutti gli altri ci sarà l’opportunità di conoscere una storia che ha riscosso un certo riscontro di pubblico in teatro. Nel cast del film ci sono anche Massimiliano Gallo, Iaia Forte, Nando Paone, Francesco Paolantoni, Teresa Del Vecchio, Andrea Di Maria, Giovanni Cacioppo e James Senese. Nella commedia Salemme D’Aquino interpretano una coppia di Napoli la cui figlia sta per compiere 18 anni. E ha in mente di organizzare una grande festa. Arriverà però una sorpresa a sconvolgere i piani…

IL PERSONAGGIO DI TOSCA D’AQUINO

Vincenzo Salemme è già in questi giorni al cinema, seppur per una breve presenza nel film “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia famosa per la loro partecipazione a Zelig, oltre che a Mai dire goal e Quelli che il calcio. Tosca D’Aquino è stata invece recentemente intervistata da Polizia Moderna, il periodico della Polizia di Stato, visto che aveva interpretato una poliziotta nei Bastardi di Pizzofalcone, di cui sono già cominciate le riprese per la seconda serie. A proposito della commedia tra poco in sala, ha detto che il testo della commedia “sicuramente ci ha guadagnato in questa trasposizione: la presenza della macchina da ripresa ha permesso di fare dei primi piani, di riprendere dei bellissimi panorami di Napoli e complessivamente il film è davvero molto divertente. La storia è ambientata a Napoli. Il personaggio che interpreto si chiama Teresa, una donna molto ambiziosa, una pazza scatenata che ho cercato di rendere in modo naturale senza cadere nella macchietta. è una commedia ma ci sono spunti di riflessione sulle meschinità umane”.

