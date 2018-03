AL LUPO! AL LUPO!/ Su Rete Quattro il film con Carlo Verdone (oggi, 12 marzo 2018)

Al lupo! Al lupo!, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Francesca Neri e Sergio Rubini. Il dettaglio della trama

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE FRANCESCA NERI

Al lupo! Al lupo!, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 23,40. Una pellicola di genere commedia e drammatica realizzata in Italia nel 1992 da Mario e Vittorio Cecchi Gori per una distribuzione firmata Penta Film. La regia è di Carlo Verdone che peraltro ne è principale protagonista assieme a Francesca Neri e Sergio Rubini. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti dallo stesso Carlo Verdone in collaborazione con Filippo Ascione, Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi. Le musiche sono state composte da Manuela De Sica, la scenografia è di Francesco Bronzi ed il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano. Nel cast sono preseti anche Barry Morse, Giampiero Bianchi, Cecilia Luci, Alberto Marozzi e Fabio Corrado. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AL LUPO! AL LUPO!, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Vanni è un apprezzato musicista e pianista che durante un suo concerto si accorge che tra il pubblico non c’è suo padre, un noto scrittore e musicista. Una cosa molto strana in quanto l’uomo soleva sempre seguire il figlio in tutte le sue performance. Allarmato per quanto accaduto, Vanni decide di andare a casa del padre dove tuttavia non c’è nessuno. A questo punto si accorge che mancano le chiavi della casa a mare e di quella in campagna, il che lo convince che possa trovarsi in una delle due location. Non avendo la patente, Vanni decide di chiamare la sorella Livia alle prese con le costante difficoltà nel matrimonio. Livia dovrebbe partire con il marito ma prendendo come scusa l’impossibile scomparsa del padre, decide di aiutare Vanni. I due si dirigono verso la casa in campagna dove per loro grande sorpresa trovano l’altro fratello Gregorio. Vanni e Livia sono quanto mai arrabbiati con lui in quanto scoprono che Gregorio, ex musicista ed attuale dj, ha trasformato la casa in campagna in una location dove organizza periodicamente delle movimentate serate di ballo e divertimento. Dopo alcune discussioni, Gregorio racconta loro che il padre è stato insieme a lui per un mezzo pomeriggio per poi svanire nel nulla senza dire alcune giustificazione. A questo punto i tre fratelli decidono di mettersi alla spasmodica ricerca del padre in un viaggio nel quale verranno a galla i tradimenti che Livia fa regolarmente alle spalle del marito, i fallimenti nel campo professionale da parte di Gregorio e l’incapacità cronica di Vanni di riuscire ad avere una vita sentimentale e sessuale in quanto eccessivamente preso dalla propria arte. I tre avranno diverse discussioni per poi riuscire a ritrovare un certo equilibrio e soprattutto anche l’anziano padre ritiratosi in una baita di montagna per stare da solo.

