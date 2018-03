ALESSIA MANCINI/ Video, in lacrime per i figli. Sarà eliminata? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi 2018: l'ex velina non sopporta più il peso del reality. Deciderà di uscire?

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

Alessia Mancini ha vissuto l'ultima settimana all'Isola dei Famosi 2018 all'insegna delle lacrime. All'ex velina mancano molto i figli, avuti grazie al matrimonio con Flavio Montrucchio, soprattutto dopo aver scoperto che il reality potrà contare su una puntata in più rispetto al previsto. Dopo aver trattenuto a lungo le lacrime, Alessia si è lasciata andare ad un grande sfogo con l'amica Bianca Atzei, che ha cercato di consolarla e forse anche di sdebitarsi per il sostegno ricevuto dalla concorrente durante queste settimane trascorse alle Honduras. Per una volta i ruoli si sono invertiti quindi, mentre Alessia ha sottolineato alle telecamere che non avrebbe voluto far vedere ai figli Mya e Orlando le proprie debolezze, anche se "anche la mamma ha dei momenti di fragilità perché mi mancate tanto". Si è rivolta così alle telecamere la Naufraga, forse nel timore di creare sofferenza e confusione nei due bambini. Grazie a Bianca sembra che le ultime ore siano diventate un po' più sopportabili rispetto al post diretta, dove la Mancini è stata attaccata pesantemente. Continua infatti ad essere la più contestata del gruppo ed ora anche alcuni dei concorrenti che prima la sostenevano, sembrano ora averle voltato le spalle. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini in lacrime all'Isola dei Famosi 2018.

L'EX VELINA E ROSA PERROTTA DIVIDONO IN DUE IL GRUPPO DI NAUFRAGHI

Alessia Mancini e Rosa Perrotta hanno creato un'importante spaccatura all'interno del gruppo dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. La napoletana e l'ex velina si accusano a vicenda di essere delle manipolatrici, ma nell'ultima diretta è stata la Mancini a ricevere diverse batoste. Alcune sue frasi infelici sull'amicizia con Jonathan Kashanian ha infatti spinto quest'ultimo a scegliere di non salvarla ed a Marco Ferri di attaccarla ancora una volta. A detta del modello, solo ora starebbe emergendo il vero volto della Naufraga, motivo per cui ha sempre sperato che l'amico Jonathan ne prendesse le distanze. Non è un caso alla fine se la Mancini è stata lasciata in balia di se stessa durante la nomination, abbandonata persino dal Mejor che avrebbe potuto precluderle l'ennesimo giro al televoto. Ed è forse anche per questo che nell'ultima settimana la tristezza, la nostalgia di casa e molte altre emozioni forti si sono affacciate nell'animo della concorrente, fin dall'inizio fra le più coriacee e forti di quest'edizione. L'unica a rimanere dalla sua parte è la fidata amica Bianca Atzei, che nonostante la breve permanenza a Isla Bonita al fianco di Jonathan, ha trovato comunque il modo di consolarla.

DECIDERA' DI RITIRARSI?

Le possibilità che Alessia Mancini rimanga all'Isola dei Famosi 2018 iniziano a diventare sempre di meno. Durante l'ultima diretta sui social si è scatenata la polemica contro l'ex velina: tanti telespettatori non hanno infatti gradito le parole dette a Jonathan Kashanian, fra i preferiti di questa edizione del reality. Fino a quel momento la Mancini poteva di certo contare su un giro di giostra al televoto che l'ha vista primeggiare rispetto agli altri concorrenti, dato che tralasciando alcune eccezioni, si è ritrovata ben poche volte in nomination. Qualcosa tuttavia sta cambiando e non è più così certo che Alessia possa arrivare alla finale del programma immune. A dimostrarlo c'è anche il suo crollo emotivo, che potrebbe addirittura spingerla a fare una scelta imprevista. Potrebbe per esempio decidere di lasciare tutto e correre dai figli o per lo meno smettere di lottare per rimanere in gara. In quest'ultima settimana del resto ha dimostrato di non avere più a cuore il sostegno dei concorrenti, forse sicura di non poter recuperare le fratture che si sono create.

© Riproduzione Riservata.