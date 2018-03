AMICI 17/ Anticipazioni e news: nessuna felpa verde per i ragazzi, cambierà qualcosa questa settimana?

Il serale di Amici 17 si avvicina ma gli insegnanti hanno ancora molti dubbi in merito ai nomi degli allievi da portare alla seconda fase del programma. Ecco i favoriti.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Amici 17 - Alessandra Celentano

Il serale di Amici 17 si avvicina ma la strada per la scelta dei concorrenti che potranno accedervi appare ancora lunga e complessa. I professori infatti continuano ad avere opinioni diverse in merito alla scelta di coloro che meritano una maglia e comincia a farsi vivo il sospetto che Maria De Filippi sia costretta a cambiare le carte in tavola per facilitare le scelte degli insegnanti, che per il momento si trovano in grande difficolà. Non va escluso, infatti, che gli possa essere concessa più di una preferenza per convincerli a giungere ad un accordo, che in questo momento appare più che lontano. Ma andiamo per ordine, cercando di capire chi tra gli allievi possa avere più di qualche chance di potersi esibire nella prima puntata del serale in programma il 7 aprile. Non ci sono dubbi sul fatto che Alessandra Amoroso voglia portare con sé Bryan e se le venisse offerta la possibilità di un secondo nome, esso potrebbe essere quello di Sephora. Nel caso di Garrison e Bill Goodson, la preferenza va su Lauren alla quale potrebbe aggiungersi anche Valentina. Per Veronica Peparini sembrano essere quasi certi i nomi di Daniele e Luca Capomaggi.

Amici 17: le preferenze dei professori in vista del serale

La confusione regna sovrana anche per quanto riguarda gli insegnanti di canto di Amici 2017. Se Maria De Filippi dovesse concedere più di una opzione, la scelta di Rudy Zerbi dovrebbe ricadere su Biondo e uno tra Irama e Einar. Per Paola Turci sembra essere concreta la possibilità di vedere al serale Nicole e Einar, per Giusy Ferreri invece le preferenze dovrebbero andare a Matteo e Irama. Carlo Di Francesco sembra essere invece interessato alle doti vocali di Emma e Carmen. Tra i tanti dubbi che caratterizzano l'imminente serale di Amici, restano ancora quelli sui coach che dovranno accompagnare la squadra bianca e quella blu alla vittoria. Emma Marrone quest'anno sicuramente non ci sarà in quanto la cantante è impegnata nel tour promozionale del suo nuovo album. Dubbi su Marco Mengoni, considerato qualche mese fa una delle papabili scelte di Maria De Filippi, e su Elisa che per il momento non ha ufficializzato le sue intenzioni.

