Alessia Marcuzzi/ Nuovo attacco di Striscia la notizia in arrivo? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi si tiene a debita distanza dalle polemiche in corso all'Isola dei Famosi 2018 e trascorre un week end da sogno a Parigi con la figlia Mia.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi prende un'altra pausa di relax dall'Isola dei Famosi 2018 e si lancia verso Parigi. Il week end della conduttrice del reality è ancora una volta all'insegna della famiglia e degli affetti, lontana dalle dinamiche e dalle polemiche che non cessano di puntare il dito contro il suo programma di punta. Mentre in Italia si scatena la bufera ed il gossip per il presunto abbandono di Daniele Bossari, la conduttrice fa sfoggio di vestiti e scarpe lungo le strade di Parigi, senza dimenticare gli scatti personali abbracciata a Minny e quelli della figlia Mia al fianco della topolina di Cenerentola. Principesse fra tante Principesse del parco giochi, Alessia Marcuzzi e la figlia sembrano aver trascorso un week end da favola in quel di Parigi, come testimonia il book fotografico pubblicato dalla conduttrice sul proprio profilo social. Ed ora si torna in Italia più carichi di prima. Clicca qui per vedere la foto di Alessia Marcuzzi a Parigi.

LA FRECCIATA DI BARBARA D'URSO

Nonostante il canna-gate e le polemiche in corso, Alessia Marcuzzi sembra uscirne vincente ancora una volta dal vortice che ha colpito l'Isola dei Famosi 2018. Anche se la conduttrice ha sempre mantenuto le distanze dal borbottio mediatico sul suo programma di punta, non si può dire altrettanto per alcune sue colleghe. Nei giorni scorsi era già emersa una possibile rottura con Barbara d'Urso, per via del contrasto fra i due programmi e per la diversità con cui le due timoniere gestirebbero gli stessi argomenti. Nella puntata di ieri di Domenica Live, la d'Urso ha infatti lanciato una frecciata non troppo velata alla collega, in occasione dell'ennesimo confronto fra Michael Terlizzi e Craig Warwick sul caso di presunta omofobia. "Spieghiamo meglio che poi non voglio che si dica che nei miei programmi gli ospiti cambiano versione", ha sottolineato la d'Urso, in riferimento ad una frase di Alessia. Quest'ultima infatti durante la diretta aveva mostrato un leggero scetticismo di fronte alle diverse dichiarazioni che gli ex Naufraghi hanno rilasciato nel suo programma ed in altri salotti televisivi, un chiaro riferimento al diamante in tv di Barbara.

UNA GRAVIDANZA IN CORSO?

In questi giorni il gossip sta interessando anche Alessia Marcuzzi, per via della sua presunta gravidanza in corso. Salirebbe così a quota tre la prole della conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, per via di un pancino sospetto su cui stanno discutendo diverse testate nazionali. Un dubbio che ha approfondito anche Radio 105 nella sua versione web, per via dell'avvistamento della Marcuzzi lungo le strade milanesi, alle prese con uno shopping sfrenato in negozi per bambini. Senza dimenticare un cappotto extralarge indossato a detta di molti per tenere in segreto un pancino più che sospetto. La diretta interessata intanto non smentisce o conferma, preferendo lasciar cadere determinati rumors e dedicandosi come sempre al fine settimana in famiglia. Se la voce di corridoio fosse vera, sarebbe comunque l'ennesimo evento di successo di quest'anno per la conduttrice, dato il recente debutto della sua collezione di borse presso la Rinascente di Milano.

