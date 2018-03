Amaurys Perez/ Video, pace fatta con Simone Barbato? Il clima si distende (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez ha vissuto una settimana all'Isola dei Famosi 2018 lontano dalle liti e dagli scontri, anche in seguito alla furia che lo ha scagliato contro Simone Barbato.

Amaurys Perez è riuscito a mettere da parte le ben note tensioni con Simone Barbato, con cui ha avuto diverse volte da ridire all'Isola dei Famosi 2018. L'ex atleta ha infatti un carattere schietto che ha sollevato spesso un atteggiamento polemico da parte del mimo, ma sembra che in seguito all'ultima diretta i due concorrenti siano riusciti a trovare un punto d'incontro. Per Amaurys questa esperienza alle Honduras si sta rivelando sempre più difficile soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani e forse è anche per questo che lo vediamo spesso isolato rispetto al resto del gruppo di Naufraghi. Negli ultimi giorni sembra però che l'atmosfera si sia calmata fra Amaurys e Simone, soprattutto perché al di fuori della dinamica delle nomination i due riescono persino a collaborare. "Mi sto trovando meglio con lui" arriva persino a riferire in confessionale il gigante delle Honduras. Clicca qui per vedere il video di Amaurys Perez e Simone Barbato.

IL PIU' LITIGIOSO DEL REALITY?

Amaurys Perez è crollato, poi si è risollevato ed ora si trova in un limbo senza fine all'Isola dei Famosi 2018. Le tensioni hanno toccato spesso l'ex atleta, che nel corso della sua esperienza alle Honduras ha avuto modo di litigare quasi con tutti i concorrenti. Si pensi alla lite recente con Simone Barbato, scoppiata ancora una volta nell'ultima diretta, oppure al testa a testa vissuto con Francesca Cipriani e poi con Rosa Perrotta. La strategia di Perez sembra ora riguardare l'indifferenza verso tante dinamiche del gruppo e soprattutto nelle relazioni con gli altri Naufraghi. Lo abbiamo visto infatti esporsi fin troppo poco nell'ultima settimana del reality, almeno se si paragona il suo atteggiamento con quello avuto nella fase iniziale del programma. E questo senza abbandonare mai il suo posto di concorrente operoso, come si è sempre dimostrato fin dal suo arrivo alle Honduras.

POTREBBE ARRIVARE IN FINALE

I bookmakers hanno un'opinione positiva sul gioco di Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018. Dopo aver sconfitto Jonathan Kashanian nella classifica di gradimento, l'ex atleta è riuscito a mantenere intatta la sua posizione di terzo favorito alla vittoria finale. Il punteggio rimane infatti invariato per Snai e Eurobet, entrambi con una quota da 3.50. Amaurys ha di certo riscosso un forte successo anche fra il pubblico del reality, che ha apprezzato di molto le sue fragilità e le zone d'ombra che non ha voluto nascondere di fronte agli occhi delle telecamere. Del resto il successo televisivo di Perez era già stato messo alla prova alcuni anni fa, durante la sua partecipazione a Pechino Express. Le difficoltà vissute alle Honduras gli permettono tuttavia di mettere a nudo diversi punti oscuri rimasti ancora sconosciuti al pubblico italiano ed è per questo che potrebbe tranquillamente arrivare alla finale del reality. La sua posizione è di certo in vantaggio rispetto a quella di altri concorrenti, ma appare difficile che possa battere in popolarità Francesca Cipriani.

