Andrea Delogu/ Ospite su Sky Uno balla in piedi su uno sgabello! Foto (E poi c'è Cattelan)

Andrea Delogu, ospite di "E poi c'è Cattelan", questa sera porterà la sua energia nel celebre late show di Sky Uno. Anticipazioni e info

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Andrea Delogu, foto da Facebook

Andrea Delogu questa sera sarà ospite di "E poi c'è Cattelan" noto late show in onda su Sky Uno, giunto alla sua quinta fortunatissima stagione. La nota conduttrice sarà la protagonista di una divertente intervista per raccontarsi alla luce dei suoi ultimi successi televisivi, ma così come si legge sul suo profilo ufficiale social non mancheranno di certo i colpi di scena. In uno dei suoi ultimi post, infatti, Andrea Delogu ha pubblicato due scatti che la immortalano nel salotto di Alessandro Cattelan, mentre a ritmo di musica e in piedi sullo sgabello, cerca di dare il via alla sua nottata dance. "Quando una nasce a Rimini la discoteca se la porta da casa. Siete tutti in lista questa sera, tavolo #epcc paga tutto @alecattelan! Su @skyunohd", si legge nella didascalia degli scatti condivisi suoi social. Ne vedremo delle belle? Per visualizzare il suo ultimo post direttamente sui Instagram potete cliccare qui.

LA CARRIERA

Classe 1982, Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. L'esordio sul piccolo schermo arriva nel 2002, quando entra a far parte delle "Letteronze", il corpo di ballo di "Mai dire domenica", e "Campioni, il sogno", dove è una delle ragazze che compongono il cast. Nella stagione 2004/2005 arrivano le prime conduzioni con "Vetrina" su Sky e con "Top of Vj su VJ Tv, seguiti dal successo di "A casa di Andrea" su Match music dal 2004 al 2007, show di cui è anche autrice. Fondatrice nel 2003 del duo musicale Cinema2 con Barbara Clara, attualmente collabora con Ema Stokholma, con la quale ha formato i duo di dj "Stokhlog" protagonista in numerosi show radiofonici e televisivi. Dalla tv il successo si sposta sul web con la conduzione, dal 2011 al 2014, dei Macchianera Internet Awards, mentre nel 2014 torna sul piccolo schermo con il programma "Stracult". Nel 2016 è la voce di Radio 2 per Il Festival di Sanremo e nello stesso anni è al timone di Dance Dance Dance con Diego Passoni. Nel febbraio 2018 è nuovamente alla conduzione della diretta radiofonica del Festival della canzone italiana con Ema Stokholma.

IL SUCCESSO E IL RAPPORTO CON I FAN

Andrea Delogu alla conduzione dei principali programmi televisivi e radiofonici, continua a collezionare numerosi successi. Raggiunta da Margherita corsi per Vanity Fair, la conduttrice ha recentemente ripercorso i momenti più interessanti della sua vita, portando alla luce un racconto che daterebbe l'origine del suo successo "dopo l’intervista con Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche, per l’uscita del mio romanzo, La Collina. Da quel momento - ha ammesso infatti la Delogu - la mia gavetta ha cominciato a diventare carriera". Tuttavia, la conduttrice continua a tenere i piedi ben piantati per terra, ammettendo che nel suo lavoro non si finisce mai di imparare: "Nella mia testa sto ancora facendo gavetta: credo che questo mi salvi, imparare è fondamentale". Fra le sue soddisfazioni più grandi, l'amore dei fan: "Quando la gente ti vede per strada e non grida perché sei famosa, ma ha voglia di venirti a salutare, vuol dire che hai fatto la differenza a livello televisivo".

