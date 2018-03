Ascolti tv 11 marzo/ Franca Leosini gode con Storie maledette contro Che tempo che fa e Furore

Una serata complicata quella della domenica che incorona l'unica regina, Franca Leosini, che sale sul podio ma non sul gradino più alto. Ecco i dettagli sugli ascolti tv dell'11 marzo

12 marzo 2018

Lo sappiamo bene: tra i due litiganti il terzo gode e quando questo è proprio Franca Leosini, le cose possono solo migliorare. Gli ascolti tv dell'11 marzo ci regalano la conferma che la Leosini è ormai un mito e dopo la sua ospitata al Festival di Sanremo, il grande pubblico ha deciso di lasciarsi trasportare dall'onda e aspettare il ritorno di sue Storie Maledette. Sicuramente è stato questo il vero e proprio boom di una serata fiacca di domenica anche se il suo posto sul podio non è quello più alto. La nuova edizione tanto attesa, ha preso il via proprio ieri sera su Raitre doppiando il risultato dell'esordio dello scorso anno, con un'intervista "doppia" a Sabrina Misseri e la madre, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi. Il racconto si è dipanato tra le dichiarazioni di Sabrina Misseri e le parole di Franca Leosini che sono subito finite sui social con il programma in trend topic per tutta la serata. Un vero e proprio successo che si è tradotto in 1.855.000 spettatori pari ad uno share del 7.5% poco dopo la fiction di Canale 5.

L'ANALISI DELLA PRIMA SERATA

Che tempo che fa e Furore si piazzano ai due posti più alti del podio nella gara degli ascolti dell'11 marzo anche se hanno dovuto fare i conti con la Leosini con la quale hanno dovuto convidere il pubblico della domenica sera. Leader della serata rimane Fabio Fazio con 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share e con un 13% di share per il Tavolo. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha fatto ancora peggio delle scorse settimane raccogliendo davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Ottimo risultato (anche se non più sorprendente) per Le Iene Show che su Italia 1 ha intrattenuto 2.160.000 spettatori con il 10.6% di share. Ha chiuso la serata La7 con il nuovo programma di Massimo Giletti Non è l’Arena che ha interessato 1.207.000 spettatori con il 5.8%.

