BEAUTIFUL/ Sheila ricatta Charlie: la dark lady è davvero cambiata? (Anticipazioni 12 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 marzo: Sheila ricatta Charlie, obbligando a pagare il conto del suo albergo se non vorrà essere coinvolto nei suoi intrighi.

12 marzo 2018 Redazione

Beautiful

Fin da quando ha fatto il suo ritorno a Los Angeles, i fan di Beautiful si sono chiesti se davvero Sheila Carter fosse davvero cambiata. Certo, la donna ha espresso a destra e a manca di volersi far perdonare per gli errori commessi in passati, di essere quindi una persona diversa e di meritare la fiducia di Eric e degli altri Forrester. È altrettanto vero che se non fosse stato per lei e la sua tenacia, la verità del flirt tra Ridge e Quinn non sarebbe mai venuta a galla, ma a questo punto dei fatti è impossibile fare a meno di chiedersi quali siano davvero le sue intenzioni. La donna è apparsa agli occhi di Eric una vera eroina, quando ha dimostrato di avere ragione riguardo il tradimento della Fuller, ma oggi dimostrerà di avere ancora diversi aspetti caratteriali simili a quelli che in passato l'avevano resa la più terribile dark lady della soap americana. Attacchi di rabbia, manipolazioni e intrighi sono solo alcune delle sue azioni che l'hanno portata a scoprire la verità grazie all'aiuto dell'ignaro Charlie. E proprio lui oggi sarà costretto a subire il ricatto della Carter: se non vorrà che Pam scopra il suo ruolo in questa vicenda, Charlie dovrà pagare il conto dell'albergo di Sheila...

BEAUTIFUL: CAROLINE TORNA A LOS ANGELES?

Beautiful tornerà oggi su Canale 5 dopo la pausa della domenica e ripartirà dalla rivelazione di Coco e RJ: la coppia aveva tentato di mantenere il segreto sulle modalità con cui è accaduto l'incidente che ha messo in pericolo la vita di entrambi. Ma oggi le dinamiche del fatto verranno definitivamente svelate: Coco ammetterà le sue colpe dichiarando di avere inviato un messaggio mentre si trovava alla guida dell'auto di Ridge. RJ non sarà l'unico rampollo Forrester ad essere protagonista dell'episodio di oggi della soap americana: Thomas verrà infatti raggiunto da una chiamata di Caroline alla Spectra Fashions. La Spencer, che da mesi si trova a New York insieme al figlio Douglas, avrà qualcosa di molto importante da dire al padre del bambino. Quali saranno le sue intenzioni? Il sospetto che farà presto ritorno a Los Angeles insieme al piccolo sarà più che concreto...

© Riproduzione Riservata.