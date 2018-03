BEST BAKERY/ Su TV8 la gara tra pasticcerie con Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux: si parte da Milano

Al via "Best Bakery", il nuovo programma per eleggere la migliore pasticceria d’Italia, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8. In giuria Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux.

12 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux, giudici di Best Bakery

Da oggi, lunedì 12 marzo, prende il via Best Bakery, il nuovo programma per eleggere la migliore pasticceria d’Italia in onda su Tv8 da dal lunedì al venerdì alle 18.30. A giudicare i dolci preparati dai pasticcieri ci saranno lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria in tutto il mondo. La sfida durerà 6 settimane e vedrà coinvolte 72 pasticcerie italiane selezionate in 6 città italiane: Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo e Catania. In palio il titolo di migliore pasticceria d’Italia. Ogni settimana i due giudici visitano una città; in ogni città, dal lunedì al giovedì, si daranno battaglia tre pasticcerie al giorno. I quattro vincitori si affronteranno poi nella sfida del venerdì in cui verrà stabilito il vincitore della città, che si qualifica per la finalissima nazionale. La sfida quotidiana si svolge in tre round: la prima impressione (Torreblanca e Bourdeaux danno un voto all’aspetto della pasticceria), la specialità (i concorrenti preparano la specialità della loro pasticceria) e il dolce della sfida (i concorrenti hanno due ore e mezza per preparare un dolce con un elemento misterioso scelto dai giudici). Invece, nella puntata del venerdì i quattro vincitori si affronteranno in due round: la piccola pasticceria (prova che dimezza i concorrenti) e la torta dei giudici (i pasticceri devono rifare la torta preparata da Torreblanca e Bourdeaux).

Si parte da Milano

La prima settimana di Best Bakery è dedicata alla città di Milano. Da oggi, lunedì 12 marzo, a giovedì si sfideranno: Mabanuby di Manuela e Barbara, votate al cake design più innovativo; i Dolci Namura di Daniele e Camilla, all’insegna del biologico e vegano; Angela pasticceria tradizionale che ha rinnovato con successo le ricette più classiche; Panzera dal 1906, guidata da Lorenzo, ex ingegnere e nipote dello storico fondatore, e dal pasticcere Roberto; Di Viole di Liquirizia, piccola chicca in Brera gestita dalle partenopee Pina e Lucia, madre e figlia. E ancora: la boutique Loria in cui Lorenzo e Tobia offrono ai clienti dolci raffinati e ricercati; Viscontea gestita da Michele Mastrorilli; Pan per me, bakery gluten free; Cakes, d’ispirazione newyorkese, capitanata da due globetrotter come Eleonora e Alexandr; Baunilla, una vera boutique parigina, che nasconde il cuore brasiliano della sua pasticcera Barbara; Galdina dal nome della titolare, nascosta in uno splendido cortile d’epoca; L’Ile douce, nel quartiere Isola di Milano, aperta da Fabrizio e dai suoi amici d’infanzia.

© Riproduzione Riservata.