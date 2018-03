Ballando con le stelle 2018/ Cesare Bocci e Gessica Notaro conquistano il pubblico

Ballando con le stelle 2018: Cesare Bocci con il tango hot e Gessica Notaro con il samba conquistano i fans. L'attore e l'ex Miss Italia sono i preferiti del pubblico?

12 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

La prima puntata di Ballando con le stelle 2018 non ha scatenato solo le polemiche per l’esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ma ha anche conquistato il pubblico soprattutto per due esibizioni- A scatenare l’entusiasmo dei fans sono stati Cesare Bocci e Gessica Notaro. L’attore, infatti, si è esibito con Alessandra Tripoli sulle note di un tango decisamente hot. Gessica, invece, con Stefano Oradei, ha fatto ballare lo studio di Ballando con il suo samba sensuale. Entrambi hanno ricevuto tantissimi complimenti dai fans. Se la Notaro ha confermato i pronostici della vigilia che la consideravano come la vincitrice annunciata, l’attore ha sorpreso tutti tirando fuori il suo talento ballerino. Entrambi, dunque, sono destinati ad arrivare fino in fondo al programma di Milly Carlucci? Nonostante sia andata in onda solo una puntata, il pubblico non ha assolutamente dubbi.

UNA NUOVA SETTIMANA DI PROVE PER I CONCORRENTI

Dopo la pausa domenicale, per i maestri e i concorrenti di Ballando con le stelle 2018 è arrivato il momento di cominciare una nuova settimana di prove. In vista della seconda puntata, tutti i protagonisti del programma di Milly Carlucci hanno raggiunto le sale prove per cominciare a preparare le prossime esibizioni. Gessica Notaro, infatti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui è con Akash Kumar. Rilassati e felici dell’esperienza che stanno vivendo, il modello e l’ex Miss Italia sono già diventati molto amici. Nel video, con loro, c’è anche Raimondo Todaro pronto a mettere in piedi una nuova coreografia con Giovanni Ciacci. La coppia Gessica-Akash ha già conquistato i fans. “Che belli che siete”, “he bello vederti ridere”, “Non so che specie ma sicuramente tutte vorrebbero averne uno a casa”, “che occhi questo ragazzo”, scrivono i fans.

