Bianca Atzei/ Il bagno nuda con Jonathan Kashanian scaccia Max Biaggi dalla sua testa? (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso grazie all'avventura "hot" a Isla Bonita ed è riuscita a sostenere persino la più forte dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini.

Bianca Atzei - Isola dei Famosi 2018

Bianca Atzei sembra aver preso il posto dell'amica Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018. Dopo aver chiuso il rubinetto a tante lacrime versate in tutte le settimane del reality, la cantante ha trovato il proprio spazio ed una serenità inaspettata grazie al regalo di Jonathan Kashanian. I due hanno trascorso un giorno all'Isla Bonita in totale libertà: nel vero senso del termine se si pensa che hanno deciso di fare il bagno nudi, in pieno stile Laguna Blu. Lontano dalle preoccupazioni e le tensioni che hanno interessato Playa Uva, i due concorrenti si sono lanciati nudi verso l'acqua cristallina delle Honduras. Merito di Jonathan o del temporaneo isolamento dal resto dei Naufraghi? Per una volta sembra che Bianca sia riuscita a superare quell'aria da perenne sconfitta che l'ha caratterizzata nella fase iniziale del programma. Non è un caso infatti che durante l'ultima diretta Mara Venier le abbia chiesto, quasi supplichevole, di non piangere più. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

VIDEO, ALESSIA MANCINI IN LACRIME? LA CANTANTE LA SOSTIENE

L'Isola dei Famosi 2018 ha visto finalmente Bianca Atzei allontanare il velo di tristezza con grandi sorrisi. Il regalo di Jonathan Kashanian, che l'ha voluta con sé su Isla Bonita, sembra aver funzionato. In sua assenza, Alessia Mancini è sprofondata di contro in una forte nostalgia di casa e questa volta è toccato a Bianca consolare l'amica. Le due concorrenti hanno stretto una forte amicizia fin dal loro arrivo alle Honduras, tanto che secondo qualcuno agirebbero persino di comune accordo in fase di nomination. Elena Morali non ha esitato infatti a puntare il dito contro la cantante in piena diretta, sottolineando di essere sicura che sia stata manipolata dall'ex velina. Bianca e Alessia continuano così a fare gruppo esclusivo, anche se l'artista dà anche spazio agli altri concorrenti. Anche per questo Bianca ha dato un importante consiglio alla compagna d'avventura: non deve dimostrare niente a nessuno perché ha già fatto vedere che tipo di persona sia e quanto si dia da fare per gli altri. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei e Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

AMICA DI JONATHAN KASHANIAN, MA ATTENZIONE AD ELENA MORALI

Salgono le quotazioni per Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. Sembra che la cantante sia riuscita a conquistare un'altra fetta di concorrenti, grazie alla sua amicizia con Jonathan Kashanian. Il suo legame con Alessia Mancini, ancora la più contestata del reality, potrebbe tuttavia compromettere la sua serenità e persino metterla in cattiva luce di riflesso. Elena Morali e altri Naufraghi credono infatti che la cantante, un po' per questioni di comodo un po' per simbiosi, sia del tutto plagiata dalla Mancini. Per questo potrebbe subire un allontamanento progressivo dal resto del gruppo e questa volta non per le liti che l'hanno vista scontrarsi con tanti vip fin dal suo arrivo alle Honduras. Avere dalla sua parte Jonathan e Francesca Cipriani potrebbe tuttavia giocare a suo vantaggio, ma l'unica attenzione che la cantante deve avere in questo momento è tenersi a debita distanza dalle polemiche. Le tensioni sono infatti all'ordine del giorno fra i concorrenti e basterebbe davvero poco perché Bianca finisse di nuovo fra gli emarginati del gruppo.

