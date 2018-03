CECILIA CAPRIOTTI/ Foto, il ritorno a casa fra le braccia di marito e figlia (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti chiude la seconda pagina dell'Isola dei Famosi 2018: deciderà di difendersi dalle frecciatine del fidanzato di Rosa Perrotta?

Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti ha terminato anche la seconda manche all'Isola dei Famosi 2018. Dopo aver fatto il pieno di emozioni alle Honduras ed aver partecipato alla possibilità di rientrare in gioco, l'ex concorrente è pronta per ritornare a casa per la seconda volta. Non senza il sorriso che l'ha vista protagonista di una rinascita importante e pronta a riabbracciare il marito Gianluca Mobilia e la figlia Maria Isabelle. In queste ultime ore ha infatti pubblicato una foto su Instagram per ringraziare i propri sostenitori, anche chi si è lanciato in critiche costruttive. L'immagine mostra un quadretto familiare che ha subito attirato i followers della Capriotti e che mette in luce l'unità della sua famiglia. Dopo aver trascorso le ultime ore a sonnecchiare, come rivela in un altro post, adesso è pronta per ritornare nello studio del reality e dire la sua su quanto sta avvenendo alle Honduras in sua assenza. "Si ritorna a casa, dagli amori, gli amici ed alla vita vera", sottolinea nel suo post di ringraziamenti. Clicca qui per vedere il post di Cecilia Capriotti.

BIANCA ATZEI "REGALA" LA PACE CON FILIPPO NARDI

Sembrava sul punto di farcela: Cecilia Capriotti è stata messa di nuovo fuori dall'Isola dei Famosi 2018 grazie all'ultimo televoto. Anche se uscendo dal reality ha dimostrato un altro volto di se stessa, un carattere sfuggito durante l'esperienza honduregna, i fan hanno preferito dare una seconda possibilità a Nadia Rinaldi e Elena Morali. In modo inaspettato, la vicinanza con Filippo Nardi nell'Isola che non c'è le ha addirittura permesso di mettere parte una storica ascia di guerra, che l'ha vista scagliarsi contro il Conte in più di un'occasione. Sembra infatti che i due abbiano trovato nelle critiche a Bianca Atzei un terreno in comune su cui creare una strana alleanza, così come è accaduto con le altre Naufraghe. E chissà che il suo ritorno negli studi televisivi del reality non le permetta di rivelare altri particolari rimasti lontani dalle telecamere, come per esempio sulla presunta coppia di traditori che sotto il cielo delle Honduras avrebbe avuto un incontro passionale.

PIETRO TARTAGLIONE VS L'EX NAUFRAGA: "NON SAPEVO NEANCHE CHI FOSSE"

Cecilia Capriotti potrebbe essere centrale per un particolare concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, con cui ha avuto spesso da ridire. Si tratta di Alessia Mancini, verso cui ha spesso puntato il dito. Non è escluso inoltre che possa avere un confronto aperto con Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, date le recenti risposte che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto darle tramite il programma di Radio Radio Non succederà più, diretto da Giada Di Miceli. Pietro infatti ha voluto ribattere ad alcune frecciatine che la Capriotti ha diretto a Rosa, riguardo all'uso della chirurgia plastica della napoletana. "Non sapevo neanche chi fosse", ha sottolineato il fidanzato dell'ex tronista, aggiungendo anche che data l'età dell'ex concorrente dovrebbe evitare certi commenti su una ragazza più giovane. E non senza ricordarle "che dal chirurgo ci è passata anche lei".

