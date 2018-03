CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / Ospiti a Guess My Age: le dichiarazioni sui progetti futuri

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti della Special Edition di Guess My Age, nella quale hanno parlato del loro rapporto e dei progetti per il futuro.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La Special Edition di Guess My Age, la trasmissione condotta da Enrico Papi su Tv8, ha sancito l'entrata in scena di due ospiti di eccezione ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I concorrenti Cristiano Malgioglio e Valeria Marini, infatti, hanno dovuto indovinare la somma delle età dei due ex gieffini, obiettivo che hanno raggiunto con particolare facilità. Superato il momento prettamente legato al gioco, i due fidanzati si sono intrattenuti qualche minuto in più per chiacchierare con Enrico Papi, che ha colto la palla al balzo per ottenere da loro qualche informazione in merito alla sua vita privata. Da quando, infatti, Cecilia e Ignazio hanno concluso l'avventura al Grande Fratello Vip 2, reality nel quale si sono conosciuti e innamorati, sono spesso stati oggetti del gossip con ler voci frequenti di crisi ma anche di imminenti nozze. Proprio per questo il conduttore ha voluto chiedere: "Siete una bella coppia, perché in un certo momento, si diceva che vi foste separati. Invece state insieme. Quindi perfetto, tutto bene?". Parole alle quali Iganzio Moser ha replicato: "Oggi più che mai".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser smentiscono il matrimonio

La partecipazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha Guess My Age è proseguita con una domanda a bruciapelo di Cristiano Malgioglio: "Posso dare una notizia? Sarò io il testimone di nozze?". Incalzato anche da Enrico Papi, l'ex ciclista ha dovuto sbrogliare una situazione abbastanza complicata, precisando: "Non è ancora in programma". Sia lui che la fidanzata hanno comunque precisato di non escludere a priori la possibilità di un matrimonio anche se esso avrà sicuramente luogo in un futuro non troppo vicino. Parole alle quali Papi ha aggiunto, mettendo in guardia la coppia: "Nel mondo dello spettacolo i matrimoni durano poco pure i fidanzamenti, quindi…" Le voci secondo le quali Cecilia e Ignazio sarebbero prossimi alle nozze che verrebbero celebrate in Argentina, paese di origine di lei, sembrano quindi smentite in modo più che esplicito, anche se più volte in passato la sorella di Belen e il suo bel cavaliere sono riusciti a sorprendere...

