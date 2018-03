CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 12 marzo 2018)

Chi trova un amico trova un tesoro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

BUD SPENCER E TERENCE HILL NEL CAST

Chi trova un amico trova un tesoro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di produzione italiana ascrivibile al genere delle commedie che è stata diretta da Sergio Corbucci, gode dell’interpretazione dei grandi attori italiani Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola musicata da Carmelo e Michelangelo La Bionda, è stata prodotta dalle case di produzione Elpico Cinematografica e Take 1 Productions. Ottimo il cast di attori che oltre a Bud Spencer e Terence Hill vede Sal Borgese e Claudio Ruffini. Il film Chi trova un amico trova un tesoro è stato già programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience e viene nuovamente mandata in onda questa sera su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Alan è un giovane che vive con lo zio, l’anziano da sempre gli racconta di un tesoro nascosto in un’isola deserta, nel frattempo il giovane dilapida però tutti i risparmi alle corse dei cavalli, scommettendo in maniera continua. Dopo essere stato contattato da alcuni strozzini, e da quest'ultimi aver avuto in prestito una forte soma di denaro, il giovane è costretto a fuggire. Si rifugia per questo sulla barca di Charlie, un velista che sta per imbarcarsi nel giro del mondo in solitaria. Lo scommettitore riesce a deviare la rotta della barca a vela agendo con una moneta sulla bussola magnetica e facendo assumere alla barca la direzione della presunta isola del tesoro. Una volta che il velista capisce che la sua impresa è messa in pericolo da quello che a tutti gli effetti è un clandestino si infuria, la colluttazione che ne nasce vede i due duellanti cadere a mare, perdere la barca e naufragare alla fine su un isola deserta. Sulla loro nuova casa i due fanno conoscenza con una tribù di autoctoni, quest’ultimi dopo un’iniziale ritrosia li accolgono con il massimo degli onori. L’isola alla fine si rivelerà quella in cui era nascosto il tesoro, la scoperta dei soldi innesca nuove tensioni con Charlie che cerca di anticipare Alan cercando di fuggire con un idrovolante che era stato affittato dagli strozzini, che cercavano ancora Alan. I due alla fine riescono a decollare ma saputo che i malviventi minacciavano di morte la tribù che li aveva accolti decidono di tornare indietro. La scazzottata che ne segue vede vittoriosi quelli che ormai sono diventati degli amici inseparabili, e alla fine Alan riesce a raggiungere la libertà dagli strozzini, con i malviventi che vengono arrestati dai marinai di una portaerei americana.

