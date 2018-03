COLOMBO-UN AMICO DA SALVARE/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 12 marzo 2018)

Colombo – Un amico da salvare, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk, Richard Kiley e Rosemary Murphy, alla regia Ben Gazzara. Il dettaglio.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE RICHARD KILEY

Colombo - Un amico da salvare, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 16:50. Una pellicola di genere gialla e poliziesca con il titolo in lingua originale Columbo: A Friend in Dead. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti nell’anno 1974 la cui regia è stata curata da Ben Gazzara. Nel cast oltre al mitico Peter Falk che veste i panni del tenente Colombo, spiccano anche Richard Kiley, Rosemary Murphy, Michael McGuire, Val Avery e Eric Christmas. Il regista di questo film, è il mitico Ben Gazzara nato a New York il 28 agosto del 1930 e scomparso il 3 febbraio del 2012. Un artista che si è fatto apprezzare soprattutto nei panni di attore americano di chiare origini italiane che ha esordito sul grande schermo nel lontano 1957 recitando nella pellicola Un uomo sbagliato per la regia di Jach Garfein. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO, UN AMICO DA SALVARE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

In quella che sembra essere una tranquilla cittadina americana si sta per consumare uno dei più classici (purtroppo) omicidi in ambito familiare. Hugh Caldwell è un importante imprenditore che sembra aver avuto tutto dalla vita. Tuttavia negli ultimi anni l’uomo è alle prese con una costante infelicità sentimentale dettata dalla completa assenza di feeling con quella che un tempo era la propria amata moglie. I motivi di discussione e dibattito sono ormai all’ordine del giorno, facendo salire enormemente la tensione. L’uomo a questo punto cerca di trovare una nuova felicitò al di fuori della mura domestiche ma è ben conscio che comunque la moglie rappresenta un importante impedimento. Un giorno in una ennesima ed accesa discussione, Hugh non riesce a gestire le proprie emozioni e si lascia andare ad uno sfogo di rabbia facendo una decisa violenza nei confronti della moglie. Lo scontro è talmente forte che la moglie ne ha drammaticamente la peggio perdendo la vita sul colpo. Scosso e disperato per quanto fatto, decide di chiedere aiuto al proprio amico e vicino di casa Mark Halperin che tra l’altro è anche un vice commissario di polizia. Venendo meno ai propri doveri ed alla propria etica professionale, Mark decide di non denunciare l’amico ed aiutarlo per far sembrare il tutto come un terribile incidente. Infatti, Mark ben sapendo come muoversi sulle scene del crimine, inizia a produrre una serie di prove grazie alle quali indirizzare le indagini delle polizia verso un tentativo di rapina finito male. In effetti non appena sul luogo arrivano le forze di polizia tutti si convincono che si tratti di una rapina con un finale agghiacciante per cui viene effettuata una denuncia nei confronti di un fantomatico ladro – assassinio. Ne sono tutti convinti all’infuori del tenente Colombo che poco alla volta riesce a ricostruire quanto accaduto chiamando in ballo anche lo stesso vice commissario nei confronti del quale ci saranno pesanti accuse.

