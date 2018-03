CRISTIANO MALGIOGLIO SCIVOLA SU VALERIA MARINI / "Devi ringraziare che sono morbida!" (Guess My Age)

Cristiano Malgioglio è scivolato su Valeria Marini nella puntata di Guess My Age: la showgirl ha reagito con una battuta che le rende onore e che ha divertito il web.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

La puntata speciale di Guess My Age ha riservato diverse divertenti sorprese grazie alla partecipazione dei concorrenti Cristiano Malgioglio e Valeria Marini. La coppia vip aveva il compito di indovinare le età di alcune persone, tra le quali anche la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Già la presenza dei due ex gieffini, con le domande incalzanti di Enrico Papi sul loro matrimonio, ci poteva bastare per portare la giusta percentuale di trash nel programma. Ma non ancora sazi del botta e risposta con la modella e il ciclista, anche Cristiano Malgioglio e Valeria Marini ci hanno messo del loro per portare il sorriso tra i telespettatori. Queen Malgy ha infatti rischiato di scivolare dallo sgabello e, per evitare la caduta davanti alle telecamere, si è aggrappato alla Valeriona nazionale. E, a quanto pare, si è trattato di una caduta particolarmente morbida...

CRISTIANO MALGIOGLIO CADE SU VALERIA MARINI E...

Cristiano Malgioglio è scivolato dal suo sgabello a Guess My Age ma è caduto su Valeria Marini, che non si è fatta cogliere impreparata. A conferma della sua bravura nell'affrontare gli imprevisti, infatti, lei ha dichiarato: "Devi ringraziare che mi sei caduto addosso e io sono morbida". Parole che hanno scatenato la divertente reazione del web, che ha cominciato a sognare la presenza di Valeria e Queen Malgy allo stesso reality. A quanto pare però un reality ci sarà per l'attrice sarda anche se non ci sarà al suo fianco il cantante. Sarà roprio lei il nuovo concorrente che sbarcherà in Honduras per risollevare le sorti de L'Isola dei famosi 2018 che fatica a conquistare l'interesse del pubblico. La Marini sarà ospite nella diretta di oggi mentre per vederla sbarcare alla Palapa dovremo attendere l'episodio della prossima settimana. Ma basterà la sua presenza per riportare un po' di verve nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi?

