Cameron Diaz si ritira dalle scene?/ Il Daily Star lancia la bomba: non farà più film per fare la moglie

Cameron Diaz si ritira dalle scene: secondo alcune voci pubblicate dal Daily Star, l'attrice avrebbe deciso di dire addio al cinema per dedicarsi alla sua vita privata.

12 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Cameron Diaz

Cameron Diaz si ritira dalle scene? La splendida attrice americana, a 45 anni, dopo tantissimi film di successo come Tutti pazzi per Mary e per il film The Mask - Da zero a mito, Essere John Malkovich, Vanilla Sky, Ogni maledetta domenica, In Her Shoes - Se fossi lei, Gangs of New York e L'amore non va in vacanza avrebbe deciso di chiudere la sua carriera per dedicarsi alla vita privata. Sposata con Benji Madden, rocker dei Good Charlotte dal gennaio 2015, l’attrice avrebbe trovato la sua serenità nella vita da moglie al punto da aver deciso di chiudere con il cinema per godersi la vita casalinga. A lanciare la bomba è il Daily Star che ha anche pubblicato alcune dichiarazioni di persone vicine alla Diaz. L’annuncio bomba lanciato dal Daily Star ha scatenato il panico tra i fans dell’attrice che, in questi anni, ha conquistato tutti non solo con la sua bellezza, ma anche con la sua capacità d’interpretare ruoli diversi. Cameron, dunque, si ritirerà davvero?

RUMORS SULL’ADDIO AL CINEMA DI CAMERON DIAZ

L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma i rumors su un ritiro immediato di Cameron Diaz dal cinema sono davvero tanti. Ad alimentare il tutto sono le dichiarazioni di Selma Blair, l'attrice statunitense amica di Diaz riportate proprio dal Daily Star. “L'altro giorno ho pranzato con Cameron, e si è ritirata dalla recitazione. Mi ha detto una cosa tipo 'sono a posto'. Cioè, non ha bisogno di girare altri film. Ha un'ottima vita, è felice e non so cosa ci vorrebbe per farla tornare", avrebbe detto l’attrice. Non si sa, dunque, se Cameron Diaz lascerà davvero il cinema. Il suo ultimo film, tuttavia, risale al 2014 quando la Diaz ha girato il film “Annie – La felicità è contagiosa“. Sarà, dunque, quella l’ultima pellicola con la bionda attrice? I fans sperano di no e che l’attrice, nonostante sia felice nella sua vita privata, trovi il tempo per tornare a lavorare.

