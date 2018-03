Craig Warwick/ Ha paura di Franco Terlizzi? Le sue rivelazioni (Isola dei Famosi 2018)

Craig Warwick ritratta la pace fatta con Franco Terlizzi ed accusa di nuovo l'ex pugile di omofobia. Lontano dall'Isola dei Famosi 2018, il sensitivo rivela alcuni dettagli.

Craig Warwick

Craig Warwick è protagonista di diverse accuse, ritrattazioni e nuove accuse al di fuori dell'Isola dei Famosi 2018. L'inglese ha preferito durante il confronto con Franco Terlizzi arrivare ad un punto d'incontro e sembrava che le sue accuse di omofobia potessero essersi risolte con un'incomprensione. A distanza di diversi giorni, il sensitivo inglese ha deciso tuttavia di fare di nuovo marcia indietro e puntare di nuovo il dito contro l'ex pugile. Durante la recente puntata di Domenica Live, Craig ha infatti ribadito che Terlizzi lo avrebbe insultato per via della sua omosessualità ed ha rivelato persino di averne paura. Parole che hanno scaldato subito gli animi in studio, soprattutto di Michael Terlizzi, il figlio dell'ex pugile ed ormai ospite fisso nel programma di Barbara d'Urso. Il ragazzo infatti crede che il comportamento del sensitivo sia eclatante ed ora anche Vladimir Luxuria, che sembrava simpatizzare per Warwick, ora lo accusa.

VIDEO, LE ACCUSE DI NINO FORMICOLA

L'Isola dei Famosi 2018 lo ha visto spesso sotto accusa: Craig Warwick sembra non essere riuscito a conquistare nessuno degli attuali concorrenti. In un fuori onda rivelato a Domenica Live, nella puntata di ieri, il sensitivo ha scoperto quale sia il pensiero della famiglia di Franco Terlizzi in merito alle sue accuse. Michael e la madre, durante un precedente intervento, hanno infatti riferito ad Alessandro Cecchi Paone che l'inglese avrebbe addirittura ipotizzato che Franco potesse avere un interesse amoroso nei suoi confronti. Anche per questo il figlio e la moglie dell'ex pugile sono convinti che stia mentendo, mosso da chissà quale logica contorta. Craig ha inoltre scoperto che cosa pensano di lui gli altri Naufraghi, grazie a quanto accaduto lontano dalle telecamere in seguito al suo confronto con Franco. Quest'ultimo ha ringraziato i compagni di viaggio per aver detto la verità, mentre Nino Formicola ha accusato il sensitivo di aver sollevato un polverone solo per pubblicizzare il proprio libro. Una tesi che il diretto interessato ha subito smentito. Clicca qui per vedere il video di Craig Warwick a Domenica Live.

POTREBBE ESSERCI UN TESTIMONE

Craig Warwick si sarebbe addirittura messo a piangere per il timore che avrebbe di Franco Terlizzi. A rivelarlo è stata la giornalista Monica Setta, che al suo fianco durante il collegamento a Domenica Live, è stata l'unica dei presenti/assenti a prendere le difese dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. La professionista ha svelato infatti che durante la diretta del reality, Craig avrebbe preferito ritrattare in modo incomprensibile solo perché terrorizzato dall'ex pugile. Esistono tuttavia delle persone che potrebbero confermare quanto accaduto alle Honduras al sensitivo: lo psicologo della produzione a cui avrebbe confidato il proprio malessere, per esempio. In un'edizione in cui video e telecamere sembrano sparire nel nulla, ancora una volta è solo una persona in carne ed ossa a poter rivelare se Craig ha mentito oppure no. L'inglese infatti aveva già parlato della sua paura, riguardo a possibili ritorsioni da parte di Franco ed alla sua aggressività.

