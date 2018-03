Daniele Bossari/ Il ritorno alla radio anticipa l'abbandono del reality? (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari non ha riscosso molto successo nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, ma i suoi diretti fan lo sostengono ancora.

Daniele Bossari

Daniele Bossari ha trovato di nuovo uno spazio tutto suo in radio. L'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 dividerà infatti i suoi impegni fra il reality ed il programma Take Away di Radio 105, che lo vede in questi giorni di nuovo alla guida come co-conduttore. Un ritorno alle origini per Bossari, che in seguito alla sua vittoria al Grande Fratello Vip 2 sembra non riuscire ad andare d'accordo con le dinamiche televisive di Canale 5. Dal lunedì al venerdì, Daniele Bossari ha persino dedicato negli ultimi giorni un medley a Striscia la Notizia, per via della battaglia portata avanti dal tg satirico di Antonio Ricci contro le zone d'ombra delle Honduras. Acqua e Sale, la nota canzone di Mina e Adriano Celentano, è sembrata una scelta più che azzeccata agli occhi dell'opinionista. Sembra che la radio possa ridonare giustizia ad uno dei volti dell'edizione attuale dell'Isola dei Famosi 2018, sempre più al centro delle polemiche.

SCOPPIA LA POLEMICA SUL POSSIBILE ABBANDONO

L'Isola dei Famosi 2018 e Daniele Bossari continuano in questi giorni a far discutere i fan. Sul web iniziano a circolare delle voci riguardo ad un possibile abbandono da parte dell'opinionista, che secondo alcuni siti di gossip sarebbe addirittura offeso con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Tutta colpa delle battute fuori luogo di Bossari, che in più di un'occasione ha mostrato un lato di sé inedito rispetto a quanto emerso durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Certo il ruolo di opinionista è molto diverso da quello di concorrente, come dimostrano gli stessi Naufraghi di quest'edizione del reality di Canale 5. Eppure secondo alcuni, Bossari sarebbe già sul punto di mollare il colpo, offeso per essere stato ripreso in diretta dalla Marcuzzi. Intanto, il silenzio stampa interessa i profili social del diretto interessato, che ha preferito non rispondere alle polemiche in atto. Ne sapremo di più questa sera?

I FAN CONTINUANO A SOSTENERLO

Daniele Bossari ha fatto sognare i fan del reality, ma non ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018. L'arrivo a sorpresa di Valeria Marini alle Honduras è secondo molti telespettatori un chiaro segnale del fallimento dell'inviato, che fra gli auricolari che lo mettono in comunicazione con gli autori e le battute snobbate dai concorrenti starebbe vivendo un periodo difficile nello studio di Canale 5. Daniele Bossari funziona quindi come concorrente, a detta di molti delatori sui social, e molto meno come inviato. Qualcuno ipotizza tra l'altro che possa non essersi ripreso dal baratro che in passato lo ha già spinto nel dimenticatoio, per via di una formula non sempre vincente. Eppure Bossari continua ad essere sostenuto a spada tratta fra chi lo ha apprezzato al Gf Vip 2 e che non smette di manifestargli il proprio affetto con i commenti social: "Guardo questo programma solo per Daniele"; "Chi vuole bene a Daniele lo seguirà in altri programmi. Purtroppo lui è fuori luogo", sono alcune delle affermazioni più quotate sul web.

