Elena Morali/ È amore con Simone Barbato? Intanto Scintilla... (Isola dei Famosi 2018)

Dopo aver passato la prima settimana sull'isola che non c'è, Elena Morali continuerà a pensare a Simone Barbato? Intanto Gianluca Fubelli... (Isola dei Famosi 2018)

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Elena Morali

A causa di una nomination piuttosto accesa, Elena Morali ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi 2018 e con essa la possibilità di condividere le sue giornate con il suo nuovo amico Simone Barbato. L'ex Pupa, infatti, nel corso della sua avventura honduregna, si è legata profondamente al mimo di "Avanti un altro", mettendo addirittura in discussione ciò che prova per il suo futuro sposo Gianluca Fubelli (in arte Scintilla). Per scoprire come si evolverà la storia di questo bizzarro triangolo dovremo però aspettare ancora un po', dal momento che Elena Morali, attualmente in gioco sull'isola che non c'è, potrebbe dover disertare glia appuntamenti in studio - e l'immancabile confronto con il suo fidanzato - ancora per un bel po'. A dispetto dell'amicizia nata fra Elena Morali e Simone Barbato, però, Gianluca Fubelli continua ad attendere il ritorno della sua amata, certo che fra loro, alla luce dei progetti matrimoniali, nulla è cambiato. A testimonianza di ciò, l'ultimo post condiviso da Scintilla, che su Instagram ha ricordato la sua fidanzata con queste dolci parole: "Manca la bionda". A questo link è possibile visualizzare la foto che accompagna la sua didascalia.

L'AMICIZIA CON NADIA RINALDI SULL'ISOLA CHE NON C'È

Mentre all'Isola dei Famosi 2018 lo scontro tra naufraghi è all'ordine del giorno, sull'isola che non c'è continua a regnare la pace. Il merito di questa situazione è quasi certamente di Elena Morali, che ormai da una settimana ha lasciato Playa Uva per condividere la sua seconda opportunità con Nadia Rinaldi. La concorrente è stata infatti eliminata lunedì scorso dal reality di Canale 5, ma per lei si è riaccesa la speranza quando un televoto ha stabilito che, da quel momento in poi, sarebbe diventata una naufraga fantasma su in'isola del tutto ignota al cast ufficiale. Quale sarà il destino delle due non è ancora del tutto chiaro, ma ciò che sembrerebbe essere certo è che le concorrenti hanno dato vita a una forma di convivenza del tutto pacifica. Elena Morali, inoltre, negli ultimi giorni ha ricevuto le lodi di Nadia Rinaldi, che vittima di un colpo di calore è stata confortata dalle sue numerose premure. La solidarietà fra donne aiuterà le due concorrenti ad arrivare in finale?

