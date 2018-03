Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ “Mi sono esposta per aiutare altre mamme, ma certi titoli..."

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Elena Santarelli, il figlio Giacomo ha un tumore

Non è mai facile esporsi pubblicamente e raccontare il proprio dolore, ma la condivisione è importante. Lo sa bene Elena Santarelli, che nei mesi scorsi ha rivelato la lotta che stava portando avanti suo figlio. La malattia di Giacomo, il dramma suo e del marito Bernardo Corradi. La showgirl non aveva specificato di che malattia si trattasse, lo fa ora sui social specificando che non si tratta di leucemia, ma di un altro tipo di tumore. La condivisione, dicevamo, è importante, soprattutto quando si ha visibilità. Elena ha sfruttato la propria, insieme alla difficile esperienza che sta attraversando la sua famiglia, per accendere i riflettori su questioni a cui vengono dedicati pochi spazi e sulla ricerca, preziosissima fonte di speranza. In questi mesi non sono mancati attacchi (clicca qui per il nostro approfondimento), anche da parte sua, perché Elena Santarelli non ha apprezzato un certo modo di fare informazione che purtroppo sta prendendo piede in Italia, dove contano i titoli sensazionalistici per attirare click e non i contenuti. «Vi sentite sereni direttori di queste testatine web di scrivere “Santarelli shock, figlio malato di tumore?”. Vi auguro di non passare mai da questo percorso e soprattutto vi invito a fare meglio il vostro lavoro».

ELENA SANTARELLI, NUOVO SFOGO SUI SOCIAL

Non possono che invitare ad una profonda riflessione le ultime dichiarazioni di Elena Santarelli, che attaccato quanti sul web speculano sul suo dolore. La showgirl si è sfogata nuovamente su Instagram, lo ha fatto in particolare nelle Stories: «Non è stato facile per me espormi pubblicamente sul problema che stiamo attraversando, l'ho fatto in primis per aiutare la ricerca, perché credo che quando un personaggio viene travolto da una vicenda così deve portare aiuto alle associazioni che hanno poca visibilità». Elena Santarelli ha ricordato di aver risposto sui social ad una mamma che ha un figlio malato di leucemia per darle conforto (clicca qui per il nostro approfondimento), spiegando di capirla anche se suo figlio ha un altro tipo di tumore: «L'ho fatto senza pensare ai titoli di siti che mai nella mia vita aprirei». La showgirl non accetta quei portali che sul web trattano la malattia del figlio Giacomo per attirare click, quindi attacca: «Credo che sia molto più semplice debellare questa bestiaccia che la stupidità e l'insensibilità di alcuni!!!».

