FILIPPO NARDI/ Video Canna-gate, Eva Henger a Striscia la Notizia con nuove accuse (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi è fuori dall'Isola dei Famosi 2018 ma non di certo dalle sue polemiche e dal canna-gate: Eva Henger lancia pesanti accuse a Striscia la Notizia.

Filippo Nardi non potrà proseguire il suo percorso all'Isola dei Famosi 2018 a causa della scelta dei telespettatori di non permettergli di rimanere in Honduras. Il Conte ha infatti perso al televoto contro Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto, quest'ultima sostituita poi da Elena Morali. Filippo però continua a rimanere fra i concorrenti più discussi del reality, a causa di altre accuse da parte di Eva Henger. In un recente servizio, Striscia la Notizia ha rivelato altri particolari sulla confessione dell'ex Naufraga e sui possibili complici di Francesco Monte riguardo al consumo di marijuana nel programma. Secondo la Henger, anche Nardi sarebbe stato infatti all'interno di quel famoso quartetto del segreto, ovvero composto dall'ex tronista, Rosa Perrotta, Marco Ferri e Paola Di Benedetto. L'imprenditrice ne aveva infatti già parlato a Striscia durante la ben nota rivelazione, ma solo ora è stata resa nota la sequenza interessata. Durante il dialogo con Max Laudadio, l'ex Naufraga avrebbe sottolineato solo in un secondo momento che nel famoso gruppetto ci sarebbe anche il Conte. Clicca qui per vedere il video di Striscia la Notizia su Filippo Nardi.

NEL VORTICE DEL CANNA-GATE, COSA RISPONDERA' A EVA HENGER?

L'Isola dei Famosi 2018 ha chiuso i battenti per Filippo Nardi, ma le polemiche continuano. L'ex concorrente dovrebbe essere ora di ritorno in Italia, dopo aver fallito anche la seconda chance di partecipare al reality. Abbandonate le Honduras, il Conte ha deciso tuttavia di non rispondere alle diverse accuse che gli sono state lanciate in questi giorni, forse perché da contratto è tenuto a mantenere il silenzio fino alla diretta di questa sera, quando interverrà nello studio di Alessia Marcuzzi. Solo dopo potremo quindi sapere qualcosa di più su quanto sta avvenendo e forse assistere ad un nuovo scontro che rimetterà ancora una volta al centro dei riflettori Eva Henger. Sono infatti pesanti le ultime accuse da cui il Conte si deve difendere e possiamo solo prevedere ulteriori scintille in puntata. In quest'edizione, come in tante altre, i Naufraghi attendono infatti di essere lontani dalla location per poter rivelare tanti particolari su quanto accade nel reality lontano dalle telecamere. E chissà che questa volta non sia invece Filippo a dare qualche scoop sul comportamento tenuto dalla Henger alle Honduras. Intanto, il Conte dovrà fare una rinuncia importante in questi giorni: non potrà più ammirare il lato B di Paola Di Benedetto. Dopo aver scambiato qualche carezza con Bianca Atzei e dopo aver stuzzicato la cantante, per poi perdere il privilegio, Filippo ha trovato infatti in Paola un'interessante compagna d'avventura. Sull'Isola che non c'è il Conte ha tra l'altro ritrovato un forte accordo con Cecilia Capriotti, con cui aveva vissuto non pochi contrasti durante la reciproca permanenza nel reality. Chissà che non accada la stessa coa anche con Bianca, che non ha esitato ad additare per via della sua presunta aria da indifesa.

