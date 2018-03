FLAVIO MONTRUCCHIO/ Il tradimento della moglie Alessia Mancini? Eva Henger “fake news” (Isola dei Famosi 2018)

Flavio Montrucchio entra di diritto nel vortice del gossip romantico dell'Isola dei Famosi 2018: è Alessia Mancini la presunta traditrice del reality? Eva Henger, "è una fake news"

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio (Instagram)

Flavio Montrucchio è entrato di diritto in uno dei gossip più recenti dell'Isola dei Famosi 2018. Secondo quanto rivelato da Alfonso Signorini, due concorrenti molto impegnati al di fuori del reality avrebbero ceduto ad una sfrenata passione notturna. Fino a qualche giorno fa non si sapeva il nome dei due possibili traditori (e questo rimane anche adesso) ma secondo le informazioni rilasciate dal direttore del settimanale Chi, sembrava che possa trattarsi di Alessia Mancini e Amaurys Perez. "Uno ha la pelle scura" si diceva che avrebbe concordato Eva Henger in una recente ospitata da Signorini, indicando la concorrente in questione come qualcuno con i capelli scuri. E visto che in ballo in quel momento c'erano Cecilia Capriotti e Rosa Perrotta, di sicuro dalla chioma più chiara rispetto all'ex velina, non rimane altro che trarre le dovute conclusioni. Queste ovviamente le voci di corridoio, che si uniscono al fatto che i due traditori in questione, chiunque siano, avrebbero spesso dormito abbracciati durante la notte. Tutto chiaro? Assolutamente no, dato che la stessa Eva Henger ha smentito tutto (come spieghiamo bene qui, ndr): «Devo purtroppo tornare a smentire ancora un’altra fake news..nella mia ultima partecipazione a casa Signorini mi è stata fatta in modo scherzoso una domanda su eventuali flirt tra naufraghi...a precisa domanda io ho detto: “Dormivamo tutti vicini e se avessero fatto qualcosa me ne sarei accorta"...Quindi l’esatto contrario di ciò che è stato riportato dai giornali...inoltre Alessia Mancini non ha mai condiviso l’Isola nella mia settimana di permanenza quindi.... continuate ad accreditarmi cose non dette...sarò costretta a tutelarmi», conclude l'ex naufraga.

LE INSINUAZIONI DI EVA HENGER: IL PENSIERO A CALDO DEI FAN

Silenzio stampa da parte di Flavio Montrucchio riguardo all'ultimo gossip dell'Isola dei Famosi 2018. Mentre i fan italiani si chiedono chi sia la coppia di traditori ancora presente alle Honduras, il marito di Alessia Mancini ha preferito non mostrarsi nemmeno sui social. Il suo ultimo post è datato infatti all'inizio di marzo e riguarda una foto che lo riprende al fianco della moglie ed in montagna, poco prima della partenza della concorrente per il reality. Intanto i sostenitori di Alessia si sono già scatenati contro Eva Henger, senza però capire che si trattava solo di fake news montate a caso da alcuni siti di gossip, cavalcando i rumors rivelati da Alfonso Signorini. Nei commenti sul profilo social della Naufraga alcuni infatti puntano il dito contro l'imprenditrice: "I provvedimenti andrebbero presi contro Eva Henger che in un'intervista ha fatto intendere il tradimento"; "Frutto di malelingue solo per metterla in cattiva luce". Clicca qui per vedere il post di Alessia Mancini e leggere i commenti.

SCEGLIERA' DI PARLARE CON LA MOGLIE ALESSIA MANCINI?

Grande assente nello studio dell'Isola dei Famosi 2018, Flavio Montrucchio ha scelto di non tifare da vicino la moglie Alessia Mancini e rimanere all'esterno di determinate dinamiche. Ora che lo scandalo potrebbe aver colpito anche l'ex velina non è escluso però che voglia rompere il silenzio televisivo e dire la sua in merito all'oscura vicenda. In seguito allo scoppio dello "scandalo", Flavio ha preferito infatti non intervenire in via diretta, forse per non dare adito a certe supposizioni che fino ad ora non possono contare su alcuna prova. Di certo non è escluso che voglia parlare direttamente con la moglie oppure che la attenda addirittura in studio in previsione di una sua eventuale eliminazione. Intanto, Alessia ha trovato un machete in mezzo al bosco e si prepara ad armarsi in modo pratico anche contro le insidie interne al reality. L'ex velina infatti per ora ha attirato le contestazioni di diversi Naufraghi, da Rosa Perrotta a Marco Ferri, e per ora ha scelto di seguire il consiglio di Nino Formicola: dare uno stop alle polemiche e non dare modo ai suoi accusatori di calcare la mano.

