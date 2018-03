FRANCESCO MONTANARI/ È Saverio Barone nella fiction “Il cacciatore” (Che fuori tempo che fa)

Mercoledì su Rai 2 andrà in onda la prima puntata de “Il cacciatore”, fiction che vede protagonista Francesco Montanari, oggi ospite di Che fuori tempo che fa

12 marzo 2018 Bruno Zampetti

Francesco Montanari

FRANCESCO MONTANARI, SAVERIO BARONE NE “IL CACCIATORE”

Mercoledì su Rai 2 andrà in onda la prima puntata de “Il cacciatore”, fiction ispirata a libro “Il cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella, l’uomo che con la sua attività riuscì a collaborare alla cattura degli assassini di Giovanni Falcone. A interpretare il protagonista, Saverio Barone, sarà l’attore Francesco Montanari, diventato famoso nei panni del criminale Libanese nella serie “Romanzo criminale”. Questa volta per lui ci sarà un ruolo dall’altra parte della barricata, che sarà solamente ispirato a Sabella. Lo stesso attore ha raccontato di non aver voluto conoscere prima delle riprese il magistrato, perché temeva che ciò avrebbe potuto influenzare la sua interpretazione. L’ha però fatto a riprese in corso e l’incontro ha aumentato in lui la sensazione che i fatti raccontati erano successi veramente. Per interpretare il personaggio, tra l’altro, Montanari ha dovuto perdere sei kg, visto che Barone non sembra amare molto la cucina, tanto è preso dal lavoro.

LA CARRIERA

Nato a Roma nel 1984, Francesco Montanari si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Dopo aver preso parte nel 2008 alla miniserie “Aldo Moro - Il Presidente”, interpreta il Libanese in “Romanzo criminale - La serie”. Quindi partecipa alla quinta stagione di “Squadra Antimafia - Palermo oggi” e alle serie “Questo è il mio paese” e “Boris Giuliano - Un poliziotto a Palermo”. Al cinema fa il suo esordio nel 2009 con “Oggi sposi” e partecipa a “Sotto il vestito niente - L’ultima sfilata”, “Un Natale stupefacente” e “La verità”. Nel 2011 è stato premiato a Venezia come Miglior attore emergente, mentre nel 2014 ha ricevuto il Nastro d’argento come miglior attore per il corto “Mala Vita”. Dal 2016 è sposato con Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e televisiva.

