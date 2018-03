FRANCO TERLIZZI/ Video, battute e provocazioni con l'ex Pupa maggiorata (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi gioca e scherza con Francesca Cipriani e dimentica il brutto momento vissuto nella diretta dell'Isola dei Famosi 2018, fra boxe e risate.

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 ha ridato la dovuta serenità a Franco Terlizzi, al centro di diverse polemiche durante l'ultima diretta. Accantonate le accuse di Craig Warwick sulla presunta omofobia, l'ex pugile è riuscito a creare un ottimo legame con Francesca Cipriani. Quest'ultima del resto lo ha difeso a spada tratta in puntata proprio dalle contestazioni dell'inglese. Anche se al suo arrivo alle Honduras i due hanno avuto diversi contrasti, Franco e Francesca hanno trovato un forte equilibrio e sono molte le occasioni in cui giocano, si prendono in giro e si punzecchiano. Negli ultimi giorni, l'ex pugile ha preso in giro la maggiorata sul fatto che sia "pelle e ossa", riportandola alla realtà. Secondo l'ex Pupa infatti avrebbe perso tanti kg alle Honduras, mentre Franco crede che sia comunque in carne, anche se è dimagrita rispetto a prima. Una gag che alla fine ha coinvolto anche altri Naufraghi. Secondo Nino Formicola infatti Franco sarebbe "cicciofobo", mentre Amaurys Perez ha ironizzato sulla possibile polemica in corso all'esterno del reality, che vedrebbe Terlizzi al centro di una nuova accusa. Clicca qui per vedere il video di Franco Terlizzi e Francesca Cipriani.

PARTE IL GOSSIP SULLA LOVE STORY FRA IL FIGLIO MICHAEL TERLIZZI E VLADIMIR LUXURIA

L'ultima settimana all'Isola dei Famosi 2018 ha permesso a Franco Terlizzi di impegnarsi come allenatore. L'ex pugile ha infatti insegnato alcune posizioni a Rosa Perrotta, che si è improvvisata sua allieva per qualche ora. Fra posizioni delle gambe e messa in guardia, Franco ha dimostrato le sue abilità nel mondo della boxe, riuscendo a dare validi consigli alla concorrente su come colpire un ipotetico avversario. Persino Simone Barbato si è dimostrato interessato ai consigli di Terlizzi. Intanto in Italia, il pubblico sta discutendo a lungo riguardo ad una possibile relazione in atto fra Michael Terlizzi, il figlio del concorrente e Vladimir Luxuria. In un'intervista rilasciata al settimanale Spy, l'opinionista ha infatti rivelato di avere un contatto frequente con il ragazzo, ai suoi occhi "dolcissimo, un angelo". Tanto che Mara Venier nell'ultima puntata del reality ha ironizzato con Franco sulla possibilità che i due siano addirittura fidanzati. Una notizia che il Naufrago ha accolto con una risata, ma che Vladimir ha già smentito.

POTREBBE CONQUISTARE LA FINALE DEL REALITY?

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 sembrano apprezzare molto Franco Terlizzi, finito nel vortice della bufera nelle ultime settimane. Le rivelazioni di Craig Warwick hanno alimentato infatti i sospetti su una possibile omofobia dell'ex pugile, mentre i giornali di gossip e Selvaggia Lucarelli si sono concentrati su un aspetto diverso. Secondo alcuni, Franco sarebbe collegato con la criminalità organizzata in via indiretta, a causa di alcune amicizie dubbie e parentele. Non esiste tuttavia ad oggi alcuna prova che dimostri una simile affermazione, anche se la notizia ha alimentato una certa confusione nei sostenitori del Naufrago. Quest'ultimo rimane tuttavia fra i preferiti del pubblico italiano, tanto che per alcuni potrebbe addirittura vincere il reality. Difficile da dire, visto che altri concorrenti sembrano godere di una posizione più avvantaggiata rispetto alla sua. Quello che appare certo è che l'ex pugile possa avere grandi possibilità di arrivare in finale.

