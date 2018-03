FULL METAL JACKET/ Su Iris il film diretto da Stanley Kubrick (oggi, 12 marzo 2018)

Full Metal Jacket, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Matthew Modine e Adam Baldwin, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Iris

NEL CAST MATTHEW MODINE

Full Metal Jacket, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 21,00. Una bella pellicola ascrivibile al genere dei film di guerra che è stata prodotta nel 1987 grazie a una collaborazione congiunta Anglo – Americana ed è stata diretta da Stanley Kubrick che si basa su un soggetto scritto da Gustav Hasford. La pellicola sceneggiata dallo stesso regista è stata distribuita in Italia dalla Warner Bros, l’azienda si è occupata finanche della produzione unitamente alla Natant e alla compagnia riconducibile al regista, compagnia conosciuta con il nome di Stanley Kubrick Productions. Buono il cast di attori per un film che gode delle musiche di Vivian Kubrick e degli AA.VV (un gruppo molto in voga alla fine degli anni 80 in America), tra di essi si evidenziano Matthew Modine e Adam Baldwin. La pellicola che non è una prima televisiva essendo andata spesso in onda all’interno delle programmazioni italiane, viene nuovamente mandata in onda questa sera su Iris. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FULL METAL JACKET, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

La trama vede un gruppo di coscritti in un campo di addestramento dei Marines americani. Qui i giovani devono sopportare le cure del sergente Hartman, un rude graduato che cerca di fare di tutto perché essi non arrivino alla fine dell’addestramento. Hartman prende di mira una recluta sovrappeso, Leonard Lawrence, denominato dal duro sergente Palla di lardo. Tra le reclute invece spiccano tale Joker e Cowboy, due giovani intelligenti e scaltri, dotati di un istinto di sopravvivenza che viene dalla loro gioventù di strada. Joker nonostante i dissidi con il sergente, viene individuato da quest’ultimo come tutor di Palla di lardo, il grasso soldato non riesce però a mantenere gli altissimi canoni richiesti dall’addestramento e per questo il sergente decide di punire tutto il gruppo. La punizione presa per colpa di Leonard non viene digerita dalle reclute, che decidono per questo di picchiarlo duramente, esponendolo a quello che nel gergo militare è conosciuto come un "codice rosso". Il fatto di essere stato picchiato da quelli che lui reputava amici, porta il giovane soldato a impegnarsi per migliorare il suo rendimento, Leonard si specializza cosi nel tiro di precisione e diventa un’infallibile cecchino.

La cosa lo porta però a perdere la testa e di fatto diventa un vero e proprio malato di mente, la notte prima di partire per il Vietnam dopo essere stato insultato per l’ennesima volta dal sergente, uccide prima il graduato e immediatamente dopo si toglie la vita con un colpo di fucile in faccia. il film prosegue nel Vietnam, qui i fucilieri vengono alle prese con la crudeltà di guerra, una crudeltà che viene sperimentata finanche da Joker, il ragazzo nonostante sia diventato corrispondente di guerra senza incarichi operativi, non si fa scrupolo di uccidere una donna vietnamita inquadrata tra l’esercito irregolare con funzioni di cecchino militare.

