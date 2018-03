Francesca Cipriani/ Successo nelle punizioni del Peor (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani miete successi fra i fan dell'Isola dei Famosi 2018, ma qualcuno dei concorrenti mette in dubbio le sue abilità culinarie.

Francesca Cipriani - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo in mostra le sue qualità: Francesca Cipriani ha conquistato una parte del pubblico italiano grazie alla sua spensieratezza e purezza. Due elementi su cui concorrenti e fan sembrano essere concordi. In particolare è Jonathan Kashanian ad avere un forte rispetto della Naufraga, con cui ha stretto un buon legame. Più volte infatti ha ribadito di essere affezionato alla blonde maggiorata ed a differenza dei dubbi degli altri concorrenti, l'ex inviato di Verissimo ha sottolineato di fidarsi delle abilità di Francesca in cucina. Per volere della produzione, la Cipriani ha dovuto infatti cucinare il riso e pulire le stoviglie, ma qualcuno dei Naufraghi ha avuto dei dubbi sul risultato finale. Come Peor della settimana, ha dovuto alla fine governare anche il fuoco. Il momento in solitaria l'ha vista a contatto con le proprie emozioni ed intenta a scrivere una lettera alla madre, a cui è molto legata. Clicca qui per vedere il video di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018.

VIDEO, TACCO 12 ED UNA TIRATA D'ORECCHIE A FRANCO TERLIZZI

Francesca Cipriani verrà di certo ricordata dal pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 come l'unica concorrente a pensare alle sue inseparabili scarpe tacco 12. La Naufraga non apprezza infatti rimanere a piedi nudi sulla sabbia, tanto da optare spesso per infilarsi le sue inseparabili amiche per sentirsi più a contatto con la realtà. Protagonista di una passerella alle Honduras, la maggiorata ha ritrovato la serenità parzialmente perduta semplicemente indossando le sue amate scarpette rosa. "Mi sento umana", ha esclamato subito dopo, sotto lo sguardo perplesso di Franco Terlizzi. L'ex pugile e la Naufraga hanno avuto molto da ridire in passato, ma sembra che abbiano trovato un loro equilibrio. Tanto che la Cipriani ha preso in giro Franco riguardo ad un suo apprezzamento al fisico dell'ex Pupa, ricordandogli in dialetto simil barese, che deve pensare a moglie e figli e non di certo "all'abbondanza" delle concorrenti. Clicca qui per vedere il video di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018.

POTREBBE VINCERE IL REALITY

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 continuano a tifare per Francesca Cipriani, fra i vincitori morali di quest'edizione. La concorrente infatti è riuscita a strappare più di qualche sorriso al pubblico da casa, fra baci euforici a Giucas Casella, urla in nomination e molto altro ancora. Non è un caso se alla fine è diventata fra le Naufraghe preferite dalla Gialappa's Band, che non perde un'occasione per mettere in luce la sua esperienza alle Honduras. Francesca riscuote anche un forte successo dal punto di vista delle scommesse, dato che per i bookmakers potrebbe addirittura aspirare alla vittoria finale. Per Snai la quota è di 3.50, un punto in meno rispetto alla super favorita Bianca Atzei, mentre per Eurobet il distacco fra le due concorrenti è di appena 0.70, con una quota per la Cipriani di 3.00 punti. Basterebbe poco quindi per la Naufraga fare lo scatto finale e superare la capofila, che intanto sfoggia però le sue armi segrete e mantiene il primato grazie ad un bagno hot che ha infiammato gli animi di diversi telespettatori.

