Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Sarà presente in studio per accoglierla? (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte potrebbe aver già incontrato Paola Di Benedetto, con cui ha avuto un intenso flirt all'Isola dei Famosi 2018. Come finirà la loro love story?

Francesco Monte - Paola Di Benedetto

Francesco Monte non aspettava altro che vederla rientrare in Italia. Paola Di Benedetto ha infatti supplicato i fan dell'Isola dei Famosi 2018 di non farla rimanere alle Honduras, grazie al possibile ripescaggio, e di permetterle di abbandonare il reality. Ormai stanca di dinamiche di gioco, tensioni e litigi, l'ex Madre Natura aveva già rivolto il pensiero al suo rientro ancora prima di scoprire l'esito del televoto. Pensava già a Francesco? Non si sa, ma quello che è certo è che l'ex concorrente non vede l'ora di vederla. Fin dalla nascita del loro flirt nel reality, l'ex tronista ha manifestato un forte interesse nei confronti della ragazza, tanto da chiedere persino di poterla accogliere al suo rientro in Italia. Non è chiaro se tra l'altro proprio in virtù di questo potrebbe decidere di fare uno strappo alla regola e presentarsi nello studio del programma, purché non ci sia Eva Henger. Monte infatti aveva già rivelato in seguito allo scoppio del canna-gate di non voler partecipare alle trasmissioni in cui si sarebbe ritrovato in contemporanea con la sua accusatrice.

SELVAGGIA LUCARELLI IRONIZZA SU CANNA-GATE CON UN AMICO DELL'EX TRONISTA

Il canna-gate di Francesco Monte sbarca anche a Ballando con le Stelle grazie ad una battuta di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha infatti approfittato della prima puntata del talent di Rai 1 per ironizzare sull'amicizia che lega l'ex tronista ad uno dei concorrenti, il modello Akash Kumar. "Sei suo amico, ti sei fatto una canna pure tu?", ha ironizzato la Lucarelli, spingendo la conduttrice Milly Carlucci a chiudere la questione il più in fretta possibile. Monte e Kumar si sono infatti conosciuti diversi anni fa per motivi di lavoro, ma ora per l'ex volto di Uomini e Donne sembra essere ritornato il momento di ritornare a "casa". Lo vedremo infatti curare una rubrica nel nuovo magazine del programma di Maria De Filippi, dedicato al dietro le quinte dei protagonisti di Trono Classico e Trono Over ed alla posta del cuore. Insomma, Francesco ha deciso di ritornare alla fucina di Queen Mary per cercare di smorzare i toni sulle polemiche ancora in corso riguardo ad un suo presunto consumo di marijuana alle Honduras.

L'OMBRA DI MATTEO GENTILI POTREBBE OSCURARE LA LORO LOVE STORY

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 stanno finalmente per scoprire il destino dell'unione fra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due ex concorrenti si ritrovano adesso in Italia per la prima volta dopo il flirt nato alle Honduras e non è chiaro se l'ex Madre Natura vorrà continuare a frequentare l'ex tronista oppure no. Dal suo canto Francesco non ha mai nascosto di sentire un forte desiderio di vederla, tanto da indirizzarle un video messaggio ben prima dell'eliminazione della modella. Parole romantiche a cui Paola ha risposto in modo piuttosto freddo, scatenando le ipotesi sui social che la vorrebbero ancora in bilico fra Francesco e l'ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore ha infatti affermato in più di un'occasione di aver avuto un riavvicinamento con la Di Benedetto poco prima della sua partenza per il reality, motivo che potrebbe far pensare, se le sue parole si rivelassero vere, che il cuore di Monte potrebbe essere spezzato ancora una volta da una modella.

