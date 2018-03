GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: la dama chiede di fare l'opinionista al trono classico

La dama del trono over Gemma Galgani chiede di poter fare l'opinionista la trono classico di Uomini e Donne, ora che Tina Cipollari è diventata tronista.

12 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Oggi, lunedì 12 Marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico. Nello studio del programma condotto da Maria De Filippi non mancheranno colpi di scena tra Lorenzo e le due troniste Nilufar e Sara, ma soprattutto ci sarà una novità che riguarda Tina Cipollari. L’opinionisa è infatti tornata single ed è pronta a “rimettersi sul mercato”, come ha detto qualche settimana fa durante una puntata del trono over. Tina, che accetta corteggiatori che abbiano età dai 50 agli 85, conoscerà i suoi primi pretendenti. Ma Maria De Filippi è pronta a estrarre l’asso dalla manica: in un video Gemma Galgani chiede di poter essere la nuova opinionista del Trono Classico. “Vorrei chiedere di poter partecipare come opinionista al trono dei giovani”, dice la dama torinese visibilembte su di giri (clicca qui per vedere il video). Immediata la reazione di Tina che fa il “gesto dell’ombrello”. “Tina tronista e Gemma opinionista, che il trash abbia inizio” e “Ma Gemma che ha chiesto di fare l'opinionista dei giovani? MA SIAMO SERI?”, hanno commentato due utenti su Twitter.

La rivalità tra Tina e Gemma

I fan di Uomini e Donne conoscono bene l’antipatia tra la dama e l’opinionista, che ormai in ogni puntata del trono over sono protagoniste di accese discussioni. Negli ultimi mesi la rivalità tra le due è cresciuta esponenzialmente: secondo Gemma Galgani, Tina Cipollari sarebbe responsabile della fine della storia d’amore con Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino, che da ormai 3 anni le fa battere il cuore. La dama torinese ha più volte ribadito che i continui attacchi dell’opinionista avrebbero influenzato Giorgio a rinunciare alla loro relazione. Il Gabbiano ha però più volte smentito questa ipotesi, ribandendo che tra loro non potrà esserci un ritorno di fiamma. La richiesta di Gemma di diventare opinionista del trono classico, dove ora Tina riceverà i suoi corteggiatori, rientra nel solco della loro rivalità. Molto probabilmente la dama torinese vorrà dire la sua sui pretendenti che arriveranno per conoscere la sua nemica numero uno…

