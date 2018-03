GIUCAS CASELLA / L'illusionista non torna in Honduras: nuovo esperimento a distanza? (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella non tornerà in Honduras a causa delle sue condizioni di salute. la sua caduta, infatti, ha provocato la rottura di una costola (Isola dei Famosi 2018)

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Giucas Casella, ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

La notizia è delle ultime ore: contrariamente a quanto ipotizzato nello studio di Alessia Marcuzzi, Giucas Casella non tornerà sull'Isola dei Famosi 2018. La seconda chance del noto paragnosta, infatti, si chiude con l'addio di qualche settimana fa, causato da una brutta frattura nella zona toracica. Giucas Casella, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ha ammesso di aver incontrato uno specialista italiano, il professor Marini, che dopo aver analizzato tutte le lastre a sua disposizione, ha evidenziato la presenza di "un trauma toracico all’emitorace di sinistra che ha provocato la frattura della settima costola". Sempre secondo l'esperto, la tac mostrerebbe che la frattura non è ancora consolidata del tutto, per questo motivo l'ex naufrago avrebbe ancora bisogno di almeno 15 giorni per rimettersi del tutto. Di conseguenza, Giucas Casella non potrà tornare in Honduras, e il suo sogno di arrivare fino in fondo all'Isola dei Famosi 2018 è destinato a naufragare del tutto.

LA SPERANZA DI TORNARE A PLAYA UVA

È grande la delusione di Giucas Casella che, fuori dall'Isola dei Famosi 2018, solo due giorni fa aveva assicurato a Silvia Toffanin che se la tac avesse dato un risultato incoraggiante sarebbe tornato in fretta e furia a Cayos Cochinos: "Ho preso una botta in barca, sentivo un dolore tremendo alla costola rotta quando mi alzavo, ma sono stato zitto perché mi dispiaceva tantissimo uscire. Mi hanno dato 25 giorni, ne sono passati 30 e se la costola è a posto torno in Honduras. Mi è dispiaciuto troppo andar via". Oggi, con l'esito della tac, il suo sogno è stato infranto del tutto e il noto paragnosta non potrà fare altro che seguire l'avventura degli altri naufraghi dallo studio di Canale 5. A Playa uva, intanto, sono in molti a sentire la sua mancanza, a cominciare da Stefano De Martino, che a Verissimo, in diretta dall'Honduras, ha commentato il suo addio con queste parole: "Da quando è andato via è calata una tristezza tra i naufraghi… era il fuoco di questa edizione, teneva tutti allegri"

IL FIGLIO JAMES: "LA MAMMA È UNA DONNA STUPENDA, MA NON L'AMAVO"

Giucas Casella, mattatore assoluto nelle ultime puntate dell'Isola dei Famosi 2018, sabato scorso è stato ospite di Verissimo, dove per un momento ha messo da parte la sua atavica simpatia per parlare di un tema molto più serio. Il paragnosta, infatti, ha raccontato a Silvia Toffanin i retroscena sulla sua paternità e sul figlio James, nato da quello che Casella ha definito come un "non amore": "La mamma è una donna stupenda, ma non l’amavo. Lei era innamorata e io no. Appena ho ricevuto la notizia sono rimasto esterrefatto", ha infatti ricordato l'illusionista, che ha aggiunto inoltre che in quell'occasione ha effettuato tutte le verifiche del caso su consiglio di un grande amico: "Mi confidai con Pippo Baudo e lui mi consigliò di fare il DNA perché lei era straniera, inglese e poteva pure non essere mio figlio. Il DNA ha confermato la mia paternità. Non ero pronto ma l’ho preso subito perché la madre non poteva"

