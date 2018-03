GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 12 marzo 2018: il dubbio di Meredith su Jo e Alex

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 12 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith dubita della versione dei due amici. Paul è stato aggredito da Jenny?

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, lunedì 12 marzo 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "Personal Jesus". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: mentre l'ospedale è sotto l'attacco degli hacker, Jo (Camilla Luddington) deve fare i conti con la vista inaspettata di Paul (Matthew Morrison), il suo ex marito. Mentre il medico è al centro dell'attenzione di Arizona (Jessica Capshaw) per via della sua popolarità, Jo rimane impietrita di fronte alla vista di un uomo che le ha fatto solo del male. Paul manifesta comunque l'intenzione di firmare i documenti del divorzio, ma una chiamata improvvisa permette alla ragazza di fuggire altrove. Mentre la Bailey cerca di trovare una soluzione all'attacco hacker, la matricola che sta sostenendo Meredith (Ellen Pompeo) in sala operatoria sviene improvvisamente. Intanto, DeLuca (Giacomo Gianniotti) deve dare molte spiegazioni all'ex fidanzata con cui ha ripreso un certo tipo di frequentazione.

Dopo aver scoperto con orrore la presenza di Paul, Alex (Justin Chambers) incarica subito un'infermiera di trovare Jo nell'immediato. Meredith invece si trova in sala operatoria proprio con Paul, a cui sottolinea il suo rapporto d'amicizia con l'ex moglie. Il medico di contro le riferisce che Jo ha sempre avuto dei problemi di instabilità durante il loro matrimonio e che sarebbe fuggita con parte dei suoi soldi. Meredith convince poi Alex a non intervenire e sostiene Jo durante il suo successivo incontro con Paul, a cui riesce a far firmare le carte del divorzio. Jo intuisce però che Jenny (Bethany Joy Lenz), la nuova fidanzata di Paul, si trova nella sua stessa situazione e cerca di convincerlo a lasciarlo. La ragazza inizialmente nega tutto, ma le parole di Jo alla fine sono convincenti.

Nel frattempo, Jackson (Jesse Williams) e Maggie (Kelly McCreary) si ritrovano con un solo asciugamano nei bagni dell'ospedale in attesa di qualcuno con i camici puliti, dopo aver salvato un paziente. Mentre Jo ha un nuovo incontro con Paul, Parker (Alex Blue Davis) riesce a risolvere il problema dei pc dell'ospedale e svela alla Bailey di essere stato condannato dai federali in passato per aver hackerato il sistema della motorizzazione, per cambiare sulla patente il suo vecchio nome da donna. Il giorno seguente, Meredith scopre con orrore che Paul è malconcio in ospedale, privo di conoscenza.

ANTICIPAZIONI 12 MARZO 2018, EPISODIO 10 "PERSONAL JESUS"

Mentre Paul si riprende dall'intervento, Meredith mette in dubbio il fatto che l'alibi creato da Alex e Jo possa davvero funzionare. Jo decide invece di parlare apertamente con Jenny, convinta che possa esserle d'aiuto. Intanto, la paziente di April rivela di essere la moglie del suo ex fidanzato Matthew, ora rimasta incinta. Il medico si confronta poi con Bailey e Jackson riguardo ad un altro caso, dovuto al ricovero di un 12enne trasportato in manette dalla Polizia e ferito mentre cercava di entrare di nascosto all'interno di un appartamento. I poliziotti continuano infatti a trattare il ragazzino al pari di un pericoloso delinquente, evento che fa riflettere di molto la Bailey e Ben, che decidono di fare un certo discorso al figlio Tucker sul trattamento riservato spesso agli afroamericani. Durante il confronto con Jo e Jenny, la rabbia di Paul lo spinge invece a cadere dal letto.

© Riproduzione Riservata.