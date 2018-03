Giordano Mazzocchi/ Uomini e donne, la sorpresa a Lorenzo non gli va giù: lascerà lo studio?

Giordano Mazzocchi continua a dare di matto per colpa di Nilufar Addati a Uomini e donne, la sorpresa a Lorenzo non gli va giù e questo porta ad un vero e proprio scontro, cosa succederà?

12 marzo 2018 Hedda Hopper

Giordano Mazzocchi

Colpi di scena nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne dove al centro ci saranno le due troniste e i loro corteggiatori. In particolare, sembra davvero che Nilufar Addati la combinerà grossa causando una vera e propria rottura nel rapporto con Giordano Mazzocchi che darà di matto affrontando la bella tronista napoletana con delle conseguenze davvero imprevedibili, quali? E' presto detto. Nilufar ha fatto il grave errore di fare una sorpresa a Lorenzo presentandosi al suo albergo per un faccia a faccia chiarificatore dopo le sue ultime scelte. La tronista ha capito bene che è anche colpa sua se Lorenzo sembra ormai un tronista e questo fa imbestialire Giordano che non capisce fino in fondo quale sia la situazione e cose spinga Nilufar verso il corteggiatore, tanto, troppo diverso da lui. Quale sarà la risposta della tronista?

GIORDANO STUFO DEL COMPORTAMENTO DI NILUFAR

Nilufar ride e conferma di aver esagerato con Lorenzo ma questo non ferma Giordano che da di matto stufo di essere preso in giro e di rimanere nel programma fino a quando lei non si chiarirà i dubbi sul suo rivale magari scegliendolo a suo discapito. Proprio per questo si alzerà e saluterà i presenti per andare via e lasciare lo studio, cosa succederà a quel punto? Sembra che la tronista accoglierà con gli occhi lucidi la sua reazione e questo potrebbe giocare a favore di Giordano che finalmente potrebbe dimostrare la sua voglia di conoscerla e andare avanti con lei, sempre e comunque. La coppia si formerà dopo questo ennesimo litigio? Lo scopriremo nella puntata di oggi di Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.