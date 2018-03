Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme?/ Foto dopo una cena: dimenticati Brumotti e la Pellegrini

Filippo Magnini e Giorgia Palmas ritrovano l'amore dopo le loro importanti storia con Vittorio Brumotti e Federica Pellegrini, solo un gossip o qualcosa di più?

Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Signori e signore mettetevi comodi perché sembra che abbiamo scoperto quale sarà la coppia più paparazzata, seguita e in vista dell'estate. Già immaginiamo settimanali di gossip brulicanti di foto, di possibili pancini sospetti, di nozze e tutto quello di cui si parla sotto l'ombrellone quando, appicoci per via dell'umadità estiva e in piena lotta con zanzare e insetti, scopriamo che Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono consolati a vicenda. Lei viene da una lunga storia con Vittorio Brumotti, con il quale ha condotto anche Paperissima Sprint (almeno fino alla rottura) per oltre un paio di edizioni, mentre lui da quella travagliata, sudata e pluripremiata relazione con la campionessa e collega Federica Pellegrini. Fino a qualche settimana fa si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due campioni di nuoto almeno fino a che, proprio qualche giorno fa, il gossip ha fatto spuntare una misteriosa mora. Filippo Magnini è apparso sorridente sui social con tanto di cuore rosso in bella mostra proprio lasciando pensare che il peggio fosse passato e che davvero qualcuno potesse finalmente dargli la tranquillità e l'amore di cui ha sempre avuto bisogno.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI TRA PRANZI A MILANO E CENE IN SVIZZERA

Si tratta davvero di Giorgia Palmas? Secondo il settimanale Chi non vi è alcun dubbio e proprio oggi lancia il primo scoop del prossimo numero sbattendo i due in prima pagina. Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme? Questa è la domanda che tutti si fanno adesso e si faranno per le prossime settimane almeno fino a che la misteriosa foto pubblicata da Chi non troverà un vero e proprio appiglio magari in un messaggio ufficiale sui social o in uno scatto che mostri qualcosa di più "intimo" come un bacio. L’ex velina Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini sembra che si stiano già frequentando da qualche settimana e che Chi li abbia immortalati in un locale di Milano dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato. Stessa cosa in Svizzera, dove i due si sono dedicati una cena romantica. Cosa succederà adesso?

